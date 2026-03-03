한국게임산업협회, 지스타2026 참가사 조기신청 접수

지스타조직위원회(위원장 조영기, 이하 조직위)는 지스타 공식 홈페이지에서 ‘지스타 2026’의 참가사 조기신청 접수를 진행한다고 3일 밝혔다.
조기신청 참가사에는 부스비의 10% 할인이 주어지며, 약 8주간 진행 후 5월 26일부터는 일반신청(5.26~7.31)이 진행된다. 특히 올해는 BTB 네트워크 라운지 영역에 위치하는 ‘라운지 부스’가 신설되어 중소기업 및 스타트업 기업의 비즈니스 활성화를 지원한다.
참가신청은 오늘 오후 2시부터 다음 달 30일까지 약 두 달간 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 접수기간 내라도 배정된 부스 소진 시 조기 마감될 수 있다.
한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하는 ‘지스타 2026’은 오는 11월 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코에서 개최된다.
