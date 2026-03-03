한국게임산업협회, 지스타2026 참가사 조기신청 접수

3월 3일부터 4월 30일까지...부스 소진 시 조기 마감

게임입력 :2026/03/03 14:08

이도원 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지스타조직위원회(위원장 조영기, 이하 조직위)는 지스타 공식 홈페이지에서 ‘지스타 2026’의 참가사 조기신청 접수를 진행한다고 3일 밝혔다.

조기신청 참가사에는 부스비의 10% 할인이 주어지며, 약 8주간 진행 후 5월 26일부터는 일반신청(5.26~7.31)이 진행된다. 특히 올해는 BTB 네트워크 라운지 영역에 위치하는 ‘라운지 부스’가 신설되어 중소기업 및 스타트업 기업의 비즈니스 활성화를 지원한다.

참가신청은 오늘 오후 2시부터 다음 달 30일까지 약 두 달간 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 접수기간 내라도 배정된 부스 소진 시 조기 마감될 수 있다.

지스타2026.

한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하는 ‘지스타 2026’은 오는 11월 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코에서 개최된다.

관련기사

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
지스타2026 한국게임산업협회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, HBM4 '성능 점프' 비책 짰다…新패키징 기술 도입 추진

정재헌 SKT, 노태문 삼성 만나 "필름 회사 망하겠다"

CATL·파나소닉도 온다…韓 인터배터리, 글로벌 비즈니스 허브 '우뚝'

[AI는 지금] 이란 공습이 드러낸 AI 통제 갈등…美 정부-앤트로픽 균열 확산

ZDNet Power Center