中 우량예 이빈 CEO, 지방 당국에 구금

중국 대표 백주 제조업체 중 한 곳인 우량예 이빈의 회장이 지방 당국에 의해 구금됐다. 이는 이미 수요 부진으로 어려움을 겪는 중국 백주 산업에 또 다른 악재로 작용하고 있다.

1일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 우량예 이빈은 최근 쓰촨성 이빈시 당국으로부터 쩡충친 회장이 구금됐으며 사건이 입건됐다는 통보를 받았다고 선전증권거래소에 공시했다.

다만, 우량예 이빈은 이번 사건이나 구금 사유에 대해 추가적인 세부 내용을 공개하지 않았다.

우량예 이빈 백주. (사진=우량예 이빈 홈페이지)

공시에 따르면 다른 이사회 구성원들과 고위 경영진은 모두 정상적으로 직무를 수행하고 있다. 우량예 이빈은 이번 사안이 생산이나 운영에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다.

이번 사건은 중국 2위 백주 제조업체인 우량예 이빈의 최근 2년간 매출 증가세가 둔화된 가운데 발생했다. 경제 불확실성과 공무원 및 기업인들의 호화 연회에 대한 단속 강화로 인해 독한 술에 대한 수요가 약화된 데 따른 것이다. 회사는 더 가벼운 술을 선호하는 젊은 세대를 겨냥해 기존의 강한 술보다 도수가 낮은 제품을 적극적으로 홍보해왔다.

우량예 이빈은 과거에도 최고경영진과 관련된 악재를 겪은 바 있다. 지난해 10월 리수광 전 회장은 지방 기율 당국이 '중대한 기율 및 법률 위반'이라고 규정한 사안으로 중국 공산당에서 제명됐다.