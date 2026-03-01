[인사]한국생명공학연구원

입력 :2026/03/01 11:01

분원장급

오창분원장 조성찬

센터장급

천연물연구센터장 류형원

실장급

구매자산실장 허현

한국생명공학연구원

