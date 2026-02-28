'드래곤빌리지' 개발사 하이브로 "성공보다 중요한 14년 생존 교훈"

"어떻게 성공했는가가 아니라, 왜 망하지 않았는가에 대해 발표하려 한다."

원세연 하이브로 대표는 27일 서울 강남 플랫폼엘에서 열린 '2026 AI & 게임산업 포럼'에서 이같이 말했다.

원 대표는 2012년 출시된 '드래곤빌리지' 지식재산권(IP)로 14년째 모바일 게임 시장에서 살아남은 하이브로의 저력은 급변하는 인공지능(AI) 시대 속 게임사들에게 역설적인 생존 지침을 제시했다.

하이브로가 14년간 망하지 않고 운영할 수 있었던 세가지 교훈. (사진=지디넷코리아)

플랫폼 이점 대신 '이용자와의 관계'를 택하다

하이브로의 생존 교훈의 첫 번째는 '관계를 남기는 선택'이었다.

'애니팡', '드래곤 플라이트' 등 카카오 게임하기가 시장을 지배하던 2012년 당시, 하이브로는 플랫폼 입점을 과감히 거절했다. 입점 시 이용자 정보의 소유권이 플랫폼에 귀속되는 계약 조건 때문이었다.

원세연 하이브로 대표. (사진=지디넷코리아)

원 대표는 "수가 적더라도 직접 이용자의 소리를 듣는 선택을 했다"며 "매출보다 이용자들이 떠나지 않는 이유를 쌓는 것이 우선이었다"고 설명했다. 이러한 독립적인 행보는 하이브로가 플랫폼의 유행에 휩쓸리지 않고 독자적인 팬덤을 구축하는 밑거름이 됐다.

IP는 브랜드가 아닌 '신뢰'의 자산

원 대표는 지식재산권(IP)을 단순 브랜딩이 아닌 회사의 중요한 '자산(에셋)'이라고 정의했다. 이에 그는 'IP가 살아있으면 게임은 잠시 흔들릴 수 있지만 회사는 안 무너진다'는 확신을 바탕으로 14년간 드래곤빌리지 하나에 집중했다.

하이브로 프로젝트는 일매출 1억, 누적 다운로드 2000만, 월간 활성 이용자 수 100만을 기록 중이다. (사진=지디넷코리아)

실제로 하이브로는 당시 게임 결제가 어려운 미성년 이용자를 위해 오프라인 카드 산업에 진출해 총 5000만팩 이상의 판매고를 올렸다. 또 아동 도서 분야에서도 교보문고 1위를 기록하는 등 게임을 넘어 이용자 일상에 지속적으로 노출되는 전략을 펼쳤다. 그 결과 '드래곤빌리지 1'은 출시 12년이 지난 지난해, 역대 최대 매출을 경신하는 기염을 토했다.

방대한 규모의 캐릭터 에셋 또한 하이브로가 그간 공들여 쌓아온 핵심 경쟁력이다. 현재 회사는 총 6300여종이 넘는 드래곤(캐릭터)를 확보하고 있다. 이는 세계적인 IP인 포켓몬의 몬스터 수(약 2000종)를 상회하는 규모다. 최근에는 AI를 초기 콘셉트나 배경을 제작할 때 적극 활용해 제작 효율을 극대화하고 있다.

의지가 아닌 '구조'로 버티는 힘

원 대표가 강조한 마지막 교훈은 '구조'다. 그는 "포기하지 않는 것은 의지가 아닌 구조"라며 "현금 흐름, 팀 문화, 개발 속도 등을 버틸 수 있는 구조를 만들었던 것이 저의 큰 교훈"이라고 말했다.

올해 신규 대작 타이틀 '드래곤빌리지 3'가 출시될 예정이다. (사진=지디넷코리아)

하이브로는 설립 후 10년 차가 될 때까지 외부 투자를 받지 않고 자생적인 내실을 다졌다. 원 대표는 "얼마나 빨리 성장했는가가 아니라 얼마나 오래 살아남을 수 있는가에 집중했다"며, 하이브로를 '성공한 회사'보다는 '포기하지 않는 회사'로 소개했다.

관련기사

이와 함께 원 대표는 약 10년 만의 신규 대작 타이틀인 '드래곤빌리지 3'를 올해 중 선보일 계획이라고 밝혔다. 이는 전작 이후 긴 호흡을 거쳐 준비한 차기작으로, 하이브로가 14년간 쌓아온 생존 전략과 팬덤과의 신뢰가 집약된 결과물이 될 전망이다.

2026 AI & 게임산업 포럼은 한국모바일게임협회 주최, 알리바바클라우드·메가존소프트 후원으로 마련됐다.