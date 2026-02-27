DJI "로봇청소기 앱 취약점 패치 완료"

DJI가 로봇청소기 '로모'와 연동되는 'DJI 홈' 앱의 보안 취약점과 관련해 공식 입장을 내고 "이미 패치를 완료했다"고 27일 밝혔다.

DJI는 최근 외신을 통해 제기된 보안 취약점 보도와 관련해 "해당 이슈는 지난 1월 말 자사 버그 바운티 프로그램을 통해 두 명의 보안 연구자로부터 제보받았다"며 "정해진 대응 프로세스에 따라 두 차례 업데이트를 통해 조치를 완료했다"고 설명했다.

DJI 로봇청소기 '로모' (사진=DJI)

1차 패치는 2월 8일 배포됐으며, 2월 10일 후속 업데이트까지 마무리됐다. DJI는 "수정 사항은 자동 적용됐으며, 사용자가 별도로 취해야 할 조치는 없다"고 강조했다.

회사 측은 "보안과 데이터 프라이버시는 DJI 전체 제품 포트폴리오에서 가장 중요한 기반 요소"라며 "내부 통제 절차를 재점검하고 추가적인 제3자 보안 인증 획득을 포함한 전반적인 보안 강화 작업을 지속 추진하고 있다"고 밝혔다.

이어 "확인된 사안에 대해서는 책임 있는 공개 절차에 따라 적극 대응하고 있으며, 추가 업데이트가 있을 경우 공유하겠다"고 덧붙였다.

한편 이번 논란은 해외 보도를 통해 불거졌다. 미국 IT 매체 더버지에 따르면 스페인의 한 소프트웨어 엔지니어가 DJI 로봇청소기 '로모'를 역설계하는 과정에서 제조사 서버를 통해 전 세계 약 7천 대 기기에 접근이 가능했던 것으로 전해졌다.