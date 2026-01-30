DJI, 경량 상업용 짐벌 'RS 5' 출시

RS 강화형 인텔리전트 추적 모듈 탑재…안정성과 효율성 강화

2026/01/30 22:15

중국 드론·카메라 기업 DJI는 경량 상업용 카메라 짐벌 'RS 5'를 출시했다고 30일 밝혔다.

RS 5는 새로운 RS 강화형 인텔리전트 추적 모듈을 지원한다. 짐벌 터치스크린에서 바로 피사체를 프레이밍하고 추적할 수 있다. 사람뿐 아니라 차량, 반려동물, 사물 등 다양한 대상을 추적한다. 최대 10m 거리 인물에 고정된 포커스를 유지한다.

피사체가 프레임을 벗어나는 경우에도 모듈이 자동으로 다시 인식해 추적할 수 있다. 어댑터나 별도 액세서리 없이 자석 방식으로 간편하게 장착할 수 있다.

5세대 RS 안정화 알고리즘을 탑재해 모터 최대 토크가 50% 향상됐다. 촬영자가 걷거나 뛰는 장면, 카메라가 빠르게 움직이거나 각도를 급변하는 상황에서도 높은 안정성을 유지한다. 특히 세로 촬영 시 안정성이 크게 강화됐다.

DJI 경량 상업용 짐벌 'RS 5' (사진=DJI)

배터리 그립과 퀵 릴리즈 플레이트 포함 무게는 1.46kg다. 최대 3kg 페이로드를 탑재할 수 있다. 별도 액세서리 없이도 빠르게 세로 촬영 모드로 전환할 수 있다.

전자 브리프케이스 핸들은 상·하단 등 독창적인 앵글에서 촬영할 수 있도록 지원하며 전자식 제어 기능도 제공한다. 인체공학적 그립과 손쉽게 조작 가능한 조이스틱·버튼 구조는 한 손 조작을 가능하게 하고, 부드러운 무게 이동으로 손목 피로를 줄여 준다.

새로운 스크린 내 Z축 인디케이터는 촬영자가 흔들림을 줄일 수 있도록 보행 습관과 속도 조절에 대한 가이드를 제안해, 더욱 안정적인 결과물을 얻을 수 있도록 돕는다.

RS 5는 1시간 만에 완전 충전이 가능하다. RS 4 대비 충전 효율이 약 60% 향상됐다. 표준 배터리는 최대 14시간 사용 가능하며, BG70 대용량 배터리 그립을 사용하면 RS 5의 작동 시간을 30시간까지 연장할 수 있다.

무선 제어를 위한 카메라 호환성도 확장했다. RS 5 블루투스 셔터 기능은 기존 소니, 캐논, 니콘 카메라뿐만 아니라 이제 파나소닉 및 후지필름 카메라까지 지원한다.

또한 각 축의 암에 장착된 새로운 완전 조절식 미세 조정 노브와 테프론 인터레이어를 통해 카메라 장착 시 더욱 정밀한 밸런싱이 가능하다. DJI RS 5는 무거운 전문가용 촬영 장비를 운용할 때에도 부드럽고 효율적인 수평 조정 작업을 보장한다.

2세대 자동화 축 잠금장치는 전원이 켜지면 자동으로 잠금이 해제되어 즉시 촬영을 시작할 수 있다. 전원을 끄거나 슬립 모드로 전환하면 즉시 다시 잠긴 3세대 네이티브 수직 전환 기능을 통해 몇 초 안에 신속하게 세로 촬영으로 전환할 수 있다.

두 개의 DJI 포커스 프로 모터와 페어링하면 조이스틱으로 줌을, 다이얼 휠로 포커스를 정밀하게 제어할 수 있다. 아울러 DJI SDR 트랜스미션은 고화질 라이브 피드, 원격 짐벌 및 카메라 제어 기능을 지원한다.

RSA 통신 포트는 전자 브리프케이스 핸들, RS 테더링 제어 핸들, 타사 링 핸들 등과 연결할 수 있다. 오픈 RS SDK는 타사 개발자가 DJI RS 5를 위한 맞춤형 기능을 개발할 수 있도록 개방되어 있다.

가격은 단품 65만4천원, 콤보는 82만3천원이다. 종합 보호 플랜인 DJI 케어 리프레시를 이용할 수 있다. 자연 마모, 충돌, 물 손상을 포함한 우발적 손상이 교체 서비스로 보상된다. 소액 추가 비용으로 사고 발생 시 손상된 제품을 교체받을 수 있다.

