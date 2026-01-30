DJI, 경량 상업용 짐벌 'RS 5' 출시

중국 드론·카메라 기업 DJI는 경량 상업용 카메라 짐벌 'RS 5'를 출시했다고 30일 밝혔다.

RS 5는 새로운 RS 강화형 인텔리전트 추적 모듈을 지원한다. 짐벌 터치스크린에서 바로 피사체를 프레이밍하고 추적할 수 있다. 사람뿐 아니라 차량, 반려동물, 사물 등 다양한 대상을 추적한다. 최대 10m 거리 인물에 고정된 포커스를 유지한다.

피사체가 프레임을 벗어나는 경우에도 모듈이 자동으로 다시 인식해 추적할 수 있다. 어댑터나 별도 액세서리 없이 자석 방식으로 간편하게 장착할 수 있다.

5세대 RS 안정화 알고리즘을 탑재해 모터 최대 토크가 50% 향상됐다. 촬영자가 걷거나 뛰는 장면, 카메라가 빠르게 움직이거나 각도를 급변하는 상황에서도 높은 안정성을 유지한다. 특히 세로 촬영 시 안정성이 크게 강화됐다.

DJI 경량 상업용 짐벌 'RS 5' (사진=DJI)

배터리 그립과 퀵 릴리즈 플레이트 포함 무게는 1.46kg다. 최대 3kg 페이로드를 탑재할 수 있다. 별도 액세서리 없이도 빠르게 세로 촬영 모드로 전환할 수 있다.

전자 브리프케이스 핸들은 상·하단 등 독창적인 앵글에서 촬영할 수 있도록 지원하며 전자식 제어 기능도 제공한다. 인체공학적 그립과 손쉽게 조작 가능한 조이스틱·버튼 구조는 한 손 조작을 가능하게 하고, 부드러운 무게 이동으로 손목 피로를 줄여 준다.

새로운 스크린 내 Z축 인디케이터는 촬영자가 흔들림을 줄일 수 있도록 보행 습관과 속도 조절에 대한 가이드를 제안해, 더욱 안정적인 결과물을 얻을 수 있도록 돕는다.

RS 5는 1시간 만에 완전 충전이 가능하다. RS 4 대비 충전 효율이 약 60% 향상됐다. 표준 배터리는 최대 14시간 사용 가능하며, BG70 대용량 배터리 그립을 사용하면 RS 5의 작동 시간을 30시간까지 연장할 수 있다.

무선 제어를 위한 카메라 호환성도 확장했다. RS 5 블루투스 셔터 기능은 기존 소니, 캐논, 니콘 카메라뿐만 아니라 이제 파나소닉 및 후지필름 카메라까지 지원한다.

또한 각 축의 암에 장착된 새로운 완전 조절식 미세 조정 노브와 테프론 인터레이어를 통해 카메라 장착 시 더욱 정밀한 밸런싱이 가능하다. DJI RS 5는 무거운 전문가용 촬영 장비를 운용할 때에도 부드럽고 효율적인 수평 조정 작업을 보장한다.

2세대 자동화 축 잠금장치는 전원이 켜지면 자동으로 잠금이 해제되어 즉시 촬영을 시작할 수 있다. 전원을 끄거나 슬립 모드로 전환하면 즉시 다시 잠긴 3세대 네이티브 수직 전환 기능을 통해 몇 초 안에 신속하게 세로 촬영으로 전환할 수 있다.

두 개의 DJI 포커스 프로 모터와 페어링하면 조이스틱으로 줌을, 다이얼 휠로 포커스를 정밀하게 제어할 수 있다. 아울러 DJI SDR 트랜스미션은 고화질 라이브 피드, 원격 짐벌 및 카메라 제어 기능을 지원한다.

RSA 통신 포트는 전자 브리프케이스 핸들, RS 테더링 제어 핸들, 타사 링 핸들 등과 연결할 수 있다. 오픈 RS SDK는 타사 개발자가 DJI RS 5를 위한 맞춤형 기능을 개발할 수 있도록 개방되어 있다.

가격은 단품 65만4천원, 콤보는 82만3천원이다. 종합 보호 플랜인 DJI 케어 리프레시를 이용할 수 있다. 자연 마모, 충돌, 물 손상을 포함한 우발적 손상이 교체 서비스로 보상된다. 소액 추가 비용으로 사고 발생 시 손상된 제품을 교체받을 수 있다.