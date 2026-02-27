시스원, 퓨리오사AI와 공공 총판 계약…2세대 NPU '레니게이드' 공급 본격화

시스원이 퓨리오사AI와 공공부문 총판 계약을 맺고 2세대 신경망처리장치(NPU) '레니게이드(RNGD)' 기반 인공지능(AI) 인프라 시장 공략에 나섰다.

시스원은 서울 강서구 마곡동 본사에서 퓨리오사AI와 공공부문 총판 계약을 체결하고 협정식을 진행했다고 27일 밝혔다. 이번 계약으로 시스원은 퓨리오사AI의 공공시장 진출을 이끄는 첫 총판 파트너가 됐다.

양사는 이번 협약을 계기로 공공기관을 대상으로 한 AI 추론 인프라 공급을 본격화한다. 시스원은 퓨리오사AI의 2세대 NPU 레니게이드' 카드와 'NXT 레니게이드' 서버 제품군을 공공기관에 공급할 계획이다. AI 추론 서버 도입을 준비 중인 중앙부처와 공공기관, 공기업 등을 주요 타깃으로 삼는다.

시스원 김영주 대표(왼쪽)와 백준호 퓨리오사AI 대표(이미지=시스원)

퓨리오사AI는 대규모 AI 추론 환경에 최적화한 독자 아키텍처 '텐서 축약 프로세서(TCP)'를 기반으로 칩과 소프트웨어 스택을 고도화해 왔다. 2025년 7월에는 LG AI연구원과 레니게이드 실증을 진행해 대규모 언어모델 '엑사원(EXAONE)' 적용을 확정했다. 이를 통해 GPU 대안 추론 솔루션으로서의 경쟁력을 입증했다는 설명이다.

시스원은 1982년 설립 이후 44년간 공공기관을 대상으로 시스템 통합(SI), IT 인프라 운영, 클라우드, 보안 서비스를 제공해 왔다. 약 3백50명의 전문 인력을 기반으로 시스템 구축부터 운영, 컨설팅까지 수행하는 중견 IT 기업이다. 인천국제공항 출입국 심사 자동화 시스템 '이 게이트(e-Gate)' 구축 등 국가 기반 보안 프로젝트 경험도 보유하고 있다.

양사는 앞으로 공동 사업 기회 발굴, 기술 세미나 개최, 레퍼런스 확보 등 다방면 협력을 추진한다. 공공부문 인공지능 전환(AX)을 지원하는 핵심 인프라 공급망을 함께 구축한다는 방침이다.

김영주 시스원 대표는 "이번 총판 계약은 공공부문에서 요구하는 인공지능 전환의 핵심 인프라를 제공하기 위한 협력"이라며 "퓨리오사AI와 함께 국내 AI 반도체 생태계를 활성화하고 성공적인 AX를 이끌겠다"고 말했다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 "시스원의 공공시장 전문성과 사업 수행 역량은 자사 기술 확산에 중요한 역할을 할 것"이라며 "긴밀한 협력을 통해 제품이 업계 표준으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 밝혔다.