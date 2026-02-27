[인사] 기후에너지환경부

◇과장급 전보 ▲탈탄소녹색산업혁신과장 임호순 ▲한강유역환경청 유역관리국장 윤태근 ▲대구지방환경청 기획평가국장 김도기

