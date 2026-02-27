넥써쓰(대표 장현국)는 자사가 서비스하는 AI 에이전트 기반 게임 '몰티로얄'에 참여한 에이전트 수가 100만개를 넘어섰다고 27일 밝혔다.

해당 게임은 경쟁에 참여한 에이전트들이 내리는 판단과 대응 과정을 실시간 텍스트 로그 형태로 투명하게 공개한다. 이용자는 AI 에이전트들이 펼치는 다채로운 상호작용을 지켜보며 게임을 관전할 수 있다.

넥써쓰는 현재 구축 중인 '에이전트버스' 생태계에 'x402 프로토콜'을 적용해 기술적 확장에 나선다. 이를 통해 AI 에이전트가 게임 내 기능 및 참가권을 온체인에서 스스로 결제할 수 있는 환경을 마련한다.

결제 수단으로는 스테이블코인인 'USDC'를 활용하며, 빠르고 효율적인 온체인 거래를 지원하기 위해 베이스 네트워크를 기반으로 삼았다. 에이전트들은 이를 바탕으로 자율적으로 참가권을 구매하거나 보상 체계와 연동된 독립적인 경제 활동을 수행하게 된다.

이와 함께 일반 이용자가 손쉽게 자신만의 에이전트를 만들고 관리할 수 있는 '크로쓰 에이전트' 기능도 순차적으로 도입될 예정이다. 생성된 에이전트는 '몰티로얄'을 비롯해 향후 출시될 게임들에 투입할 수 있다.

또한 개별 에이전트마다 고유한 '에이전트 토큰'이 부여된다. 이 토큰은 '크로쓰 게임체인' 위에서 발행되며 DEX 및 소각 메커니즘 등 기존 기반 시설을 활용해 거래된다. 이를 통해 각 에이전트가 하나의 독립적인 경제 주체로 활동하는 구조가 완성된다.

넥써쓰는 AI를 단순한 도구로 활용하는 단계를 넘어, 수많은 에이전트가 스스로 판단하고 협력하며 거래를 이어가는 자율적인 생태계 조성을 '에이전트버스'의 궁극적인 지향점으로 삼고 있다.