알피바이오, 홍삼 기능성 블리스터 젤리 상용화 속도

알피바이오가 홍삼 기능성 블리스터 젤리 상용화에 속도를 내고 있다.

회사는 최근 식품의약품안전처로부터 안전성 검토를 마치고 본격적인 상용화에 나섰다. 국내 홍삼 시장이 약 1조원에 달하는 만큼 기능성 젤리로의 활용은 여러 가능성을 갖는다.

홍삼의 핵심 성분은 진세노사이드인데, 낮은 체내 흡수율은 한계로 지적됐다. 회사는 에멀전 특허 공법을 통해 홍삼 성분을 미세화, 생체이용률을 높였다고 밝혔다.

알피바이오 마도 공장 전경

그간 시중에 판매되던 홍삼 젤리는 끈적이는 식감이나 쓴맛, 보관의 불편함 등으로 소아청소년 및 젊은층으로의 사용자 확대에 어려움이 있었다. 알피바이오는 이번 상용화에 블리스터 젤리 포장 기술을 적용해 기존 제품들과 차별점을 마련했다고 밝혔다. 상온에서 형태가 유지되고, 산소 노출을 차단하는 개별 포장으로 휴대성과 안전성을 확보했다는 것.

회사는 향후 여러 기능성 원료를 배합한 젤리 포트폴리오를 다각화한다는 계획이다.

키즈텐 브랜드 관계자는 “자녀에게 단순 영양 섭취보다는 아이 기호와 성분의 흡수율까지 따지는 추세”라며 “맛, 간편성, 고기능을 갖춘 블리스터 젤리 형태를 선보이게 됐다”라고 밝혔다.

노미선 알피바이오 마케팅 상무도 “소비자 기호에 맞춘 홍삼의 제형 혁신이 필수적이었다”라며 “특허받은 에멀전 공법과 블리스터 기술로 홍삼이 세계 시장에서 경쟁력을 가질 것”이라고 기대했다.