신약조합, 오픈이노베이션‧전주기 지원 인프라 구축키로

한국신약개발연구조합이 27일 서울 삼정호텔에서 제40차 정기총회를 개최했다.

신약조합은 정관 변경, 2025년도 사업실적 보고 및 2026년도 사업계획, 2025년도 결산 및 2026년도 예산, 임원 선임 등을 의결했다.

신약조합은 ▲오픈이노베이션 지원 환경 조성 ▲바이오헬스 신약 R&D 전주기 플랫폼 구축 및 운영 ▲국가 R&D지원 정책 기획 및 연계사업 인큐베이션 ▲분야별 바이오헬스 전문인력 양성 등을 역점 사업으로 추진할 예정이다.

김정진 한국신약개발연구조합 이사장

이날 제27회 대한민국신약개발상 시상식을 비롯해 바이오헬스산업 분야 유공자 과학기술정보통신부장관표창식, 2026년도 제약산업 혁신성과 실용화연계 우수전문가 한국보건산업진흥원장 표창식, 제약산업기술거래센터 26차년도 출범식, 유망기술 사업화 설명회, KDRA 바이오헬스 플랫폼 지원사업 설명회, 2026 KDRA 신년교례회 등도 함께 진행됐다.

특히 15대 이사장을 역임한 홍성한 비씨월드제약 회장에 대한 명예이사장 위촉식 및 감사패 전달식도 진행됐다.

올해 선정된 바이오헬스산업 분야 유공자들은 ▲진주남 보령 글로벌 RA그룹 그룹장 ▲정미현 씨티엑스 전무 ▲최유화 지씨씨엘 본부장 ▲이혜리 카이특허법인 파트너 변리사 ▲김진선 한림제약 연구소장 ▲손미원 엠테라파마 대표 ▲이태규 스케일업파트너스 대표 ▲유현숙 퍼슨 부사장 ▲이우영 신신제약 연구위원 ▲박형서 유투엑스랩 센터장 ▲김미영 제일약품 센터장 ▲이호찬 유한양행 이사 ▲장영표 경희대약대 교수 ▲권학철 한국과학기술연구원 책임연구원 ▲진세호 제이더블유중외제약 CMC연구센터장 ▲김용전 과학기술사업화진흥원 책임연구원 ▲윤수정 한국발명진흥회 책임전문위원 ▲오두병 한국생명공학연구원 노화연구소장 ▲김봉석 보령 실장 ▲송현의 이화여대 기술사업화센터장 ▲김도원 아주대 파트장 ▲이혜윤 경연전람 차장 등 22명이다.

김정진 이사장은 “조합 설립 40주년을 맞아 글로벌 제약·바이오 환경을 도약의 기회로 삼아 오픈이노베이션 강화, 신약개발 전주기 지원 인프라 구축, 합리적인 정책·지원 환경 조성, 미래 전문인력 양성 등 4대 중점 과제를 중심으로 조합의 역할을 강화하겠다”라며 “조합원사가글로벌 경쟁력을 갖춘 신약개발 생태계를 조성하겠다”라고 밝혔다.