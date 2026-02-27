비트플래닛, 비트코인 35개 매수…누적 보유량 300개

국내 가상자산재무전략(DAT) 기업 비트플래닛이 비트코인 35개를 추가 매입했다고 27일 밝혔다. 이로서 회사의 비트코인 누적 보유량은 300개다.

이번 매수는 기존 수탁사에 보관 중이던 테더(USDT)를 국내 가상자산 거래소 업비트로 이전한 뒤, 비트코인으로 전환하는 방식으로 진행됐다. 비트플래닛은 자율 공시를 통해 지난 23일부터 26일까지 나흘에 걸쳐 분할 매수 방식으로 비트코인을 매입했다.

이성훈 비트플래닛 대표는 “비트코인은 에너지 집약적 특성을 가진 디지털 자산이며 인공지능(AI) 컴퓨팅은 에너지를 현금흐름으로 전환하는 인프라인 만큼, 앞으로 에너지를 디지털 자본으로 전환하는 플랫폼으로 성장할 수 있도록 에너지 기반 신사업을 확장하는 데 주력할 것”이라고 강조했다.

비트플래닛 로고

한편, 회사는 비트코인 단순 보유를 넘어 채굴, AI 데이터센터, 그래픽처리장치(GPU) 하드웨어 유통 등 AI 인프라 사업으로 확장할 계획이다.