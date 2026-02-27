허리띠 졸라매는 스텔란티스, 中 전기차 갖다 쓰나

전기차 사업 부진으로 대규모 비용을 감수하게 된 스텔란티스가 중국 전기차 플랫폼을 활용한 모델 생산을 검토하는 것으로 알려졌다.

블룸버그는 26일(현지시간) 소식통을 인용, 스텔란티스가 일부 지분을 소유 중인 중국 기업 립모터와 협력 범위를 확대해 전기차 플랫폼을 활용하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

보도에 따르면 현재 양사 협의는 초기 단계로, 연내 합의 도출을 목표로 하고 있다.

지난 2023년 스텔란티스는 립모터에 15억 유로(약 2조 5000억원)를 투자해 현재는 지분 20% 가량을 확보하고 있다. 립모터와의 합작 법인 립모터인터내셔널 지분은 51%를 소유하고 있다. 현재 유럽에선 자사 대리점 영업망에서 립모터 모델들을 판매 중인 상황이다.

안토니오 필로사 스텔란티스 CEO (사진=스텔란티스)

스텔란티스가 립모터의 전기차 플랫폼을 활용하려는 것은 개발 비용을 줄이려는 행보로 분석된다. 이달 초 스텔란티스는 전기차 사업 계획을 조정하면서 손실 222억 유로(약 37조 7000억원)을 감수하기로 결정한 바 있다.

아울러 이날 지난해 연간 실적으로 매출은 전년 대비 2% 감소한 1535억 유로(약 260조 6000억원), 연간 순손실 223억 유로(약 37조 8천억원)를 기록했다. 창사 이래 첫 연간 적자를 기록했다.

실적 관련 안토니오 필로사 스텔란티스 최고경영자(CEO)의 발언도 립모터 플랫폼 도입설에 힘을 싣는다. 필로사 CEO는 “이번 연간 실적을 고려하면 고객이 전기차와 하이브리드차, 내연차 중에 자유롭게 선택할 수 있도록 사업을 재편해야 할 필요성이 있다”며 “북미와 유럽, 남미, 중동, 아프리카 등 전역에 걸쳐 시장을 개척하고, 다양한 파워트레인 선택지를 추가할 것”이라고 밝혔다.

다만 이번 협력이 성사되려면 해결해야 할 과제들이 있다. 중국 기업 기술을 사용하려면 데이터 보호 관련 우려들이 해소돼야 할 것이란 게 관계자들의 지적이다. 미국이 내년부터 중국, 러시아 기술이 탑재된 커넥티드카 수입 및 판매를 금지하는 점도 해결이 필요할 것으로 예상했다.

전기차 수요 정체가 장기화되면서 스텔란티스 외 기업들도 중국 전기차 기술을 도입하려는 움직임을 보이고 있다. 폭스바겐의 경우 샤오펑 플랫폼을 활용해 전기차를 생산 중이다. 아우디는 상하이자동차(SAIC)와 기술 협력 중이다. 다만 이 회사들은 중국 시장을 노려 차량을 생산한다.

업계에선 미국 자동차 기업 포드도 중국 자동차 기업과 협력하는 방안을 검토 중인 것으로 보고 있다.