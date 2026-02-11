스텔란티스, 삼성SDI 美 합작 공장도 처분 검토

전기차 부진으로 막대한 손실을 입은 스텔란티스가 삼성SDI와의 미국 배터리 합작 공장 처분도 검토하는 것으로 알려졌다.

10일(현지시간) 블룸버그는 관련 사안에 정통한 관계자들을 인용, 스텔란티스가 미국 인디애나주에 설립한 삼성SDI와의 배터리 합작공장 ‘스타플러스에너지’ 처분을 검토 중이라고 보도했다. 소유한 공장 지분을 제3자에게 매각할 가능성도 제기됐다.

양사는 지난 2022년 공장을 착공해 2024년 말 33GWh 규모 1공장 가동을 시작했다. 34GWh 규모 2공장은 2027년 가동이 목표다. 그러나 미국 전기차 구매 보조금 성격의 세액공제가 지난해 10월 폐지되는 등 전기차 수요 정체가 극심해지자 양사는 공장 일부 라인을 수요가 꾸준한 에너지저장장치(ESS)용으로 개조해 생산하고 있다.

삼성SDI 미국 내 합작법인 현황

스텔란티스의 경우 여기서 그치지 않고 배터리 합작 공장 자체를 포기할 가능성이 제기된 것이다. 북미 시장 핵심인 미국 전기차 수요가 정책 변화로 급감하면서 전기차 배터리 공급망을 대폭 조정하는 것으로 보인다.

스텔란티스는 지난 6일 하반기 실적 발표와 함께 전기차 사업 계획 조정에 따른 손실 222억 유로(약 38조 4000억원)를 떠안기로 결정했다. 이와 함께 LG에너지솔루션과의 캐나다 소재 배터리 합작 공장 지분 49%도 LG에너지솔루션에 매도한다고 밝혔다.

안토니오 필로사 스텔란티스 최고경영자(CEO)는 “에너지 전환 속도를 과대 평가해 자동차 소비자의 현실적인 수요와 동떨어진 점을 반영한 것”이라며 “지난해 매출이 성장세로 돌아섰고, 올해는 과거 미흡한 부분을 보완해 성장세에 탄력을 불이는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.

스텔란티스는 전기차 사업이 전체적으로 부진을 겪으면서 유럽에서도 배터리 공급망을 축소하고 있다. 벤츠와의 유럽 합작 법인 오토모티브셀즈컴퍼니(ACC)는 독일과 이탈리아 배터리 공장 건설 계획을 중단한다고 7일 밝혔다. 스텔란티스의 전기차 사업 축소가 이유다.

이번 보도에 대해 스텔란티스는 삼성SDI와 지속적인 협력 논의를 진행하고 있다고 밝혔다. 삼성SDI 미국 법인은 논평하지 않았다.