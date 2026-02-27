창립 85주년 유유제약 AI‧로봇 도입한다

창립 85주년을 맞은 유유제약이 인공지능(AI)과 로봇 등을 도입해 업무를 효율화하고, 주주 친화 정책을 강화해 배당금도 상향한다.

회사는 27일 서울 사무소와 제천 공장, 광교 연구소와 전국 영업지점을 화상으로 연결해 창립 85주년 기념식을 진행했다. 20년간 근속한 유황선 포장팀장 등 총 19명의 직원에게 장기근속상이 수여됐다.

박노용 대표는 “창업주 유특한 회장님의 경영이념인 인류의 건강 증진과 ‘삶의 질’ 향상을 위해 끊임없이 노력해 온 임직원 여러분의 노고에 감사드린다”라며 “기존 주력사업의 지속적인 성장을 바탕으로 신성장동력인 반려동물 사업 본격화와 AI 활용 및 로봇 도입을 통한 생산 자동화로 업무 효율을 높이겠다”라고 밝혔다.

사진=유유제약

또한 회사는 배당금도 상향키로 했다.

관련해 회사의 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 1065억원, 영업이익은 111억원을 기록했다. 이에 따라 26일 전년 대비 10% 이상 증가한 보통주 115원, 우선주 125원의 결산 현금배당을 공시했다.

이에따라 유유제약 주주는 배당소득에 대해 종합소득세 합산 없이 배당금 규모에 따라 낮은 세율로 분리과세를 적용받게 된다.

박 대표는 “주주 친화 정책의 하나로 배당금 상향을 결정했다”라며 “기업의 순이익 대비 배당금 비중을 나타내는 지표인 배당 성향을 꾸준히 관리해 회사와 주주가 함께 상생하겠다”라고 밝혔다.