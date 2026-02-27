로블록스 개발사 게임팸, 신임 CEO에 마텔 출신 전략가 선임

로블록스 개발사 게임팸은 리카르도 브리세노를 신임 최고경영자(CEO)로 선임했다. 이번 인사는 게임팸이 단순 게임 개발사가 아닌 메타버스 기반의 광고 및 브랜드 파트너십 플랫폼을 거듭나기 위한 전략적인 결정이다.

창업자 조 페런츠는 27일(현지시간) 링크드인을 통해 "게임팸의 다음 단계는 광고와 브랜드 파트너십의 확장이기에 브랜드와 미디어 중심의 경영진이 필요하다고 믿는다"며 선임 배경에 대해 설명했다.

신임 CEO 리카르도 브리세노는 글로벌 완구 기업 마텔에서 바비와 핫휠 등 지식재산권(IP)의 디지털 전략과 프랜차이즈 확장을 주도했던 인물이다. 2021년 게임팸에 합류한 이후 최고비즈니스책임자(CBO)로서 레고 그룹, 삼성, 넷플릭스 등 글로벌 브랜드와의 협업을 이끌어왔다.

(왼쪽부터) 게임팸의 창업주이자 경영 고문 조 페런츠와 리카르도 브리세노 신임 CEO. (출처=개인 링크드인)

창업자 조 페런츠는 CEO직에서 물러나 설립자 겸 전략 성장 부문 경영 고문 역할을 맡는다. 그는 앞으로 로블록스 커뮤니티와의 협력, '게임팸 크리에이터 펀드'를 통한 개발자 지원, 스튜디오 혁신 이니셔티브 주도에 집중하며 신임 CEO를 지원할 예정이다.