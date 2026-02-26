원프레딕트, AW2026서 'AI가 움직이는 공장' 비전 제시

산업 AI 전문기업 원프레딕트는 3월 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 AW2026에 참가해 'AI가 움직이는 공장'을 구현하는 차세대 제조 혁신 모델 'AI 네이티브 팩토리'를 공개한다고 26일 밝혔다.

원프레딕트가 제시하는 AI 네이티브 팩토리는 공장의 데이터 수집, 분석, 학습, 실행 전 과정을 AI 중심으로 설계하는 제조 운영 체계다. 단순한 자동화를 넘어, AI가 실시간 데이터 기반으로 의사결정과 운영 최적화를 수행하는 구조를 지향한다.

원프레딕트는 AI 팩토리 OS 아키텍처를 중심으로 AI 네이티브 팩토리 구현 전략을 소개한다. 제조 현장 멀티모달 원시 데이터를 'AI 레디 데이터'로 전환하는 제조 데이터 & MLOps 플랫폼 '싸이클론'이 기반을 구축하고, 제조 파운데이션 모델(MxFM)이 현장 데이터에 빠르게 적응해 정비·품질·에너지 영역으로 확장한다.

이어 AI 기반 산업자산 통합관리 플랫폼 pdx가 라인·공정·공장 단위 운영 시스템을 통합해 실행 단계까지 연결한다.

전시 기간 중 원프레딕트는 두 개의 공식 컨퍼런스에서 발표를 진행한다. 4일 코엑스에서 열리는 'AI자율제조혁신 컨퍼런스' 기조 세션에서 성민석 부사장이 'AI가 움직이는 공장, AI 네이티브 팩토리'를 주제로 발표에 나선다.

이어 5일에는 '산업 지능화 컨퍼런스'에서 성민석 부사장이 '자율제조의 시작점: 데이터 운영체계'를 주제로 발표하며, AI 전환의 출발점으로서 데이터 아키텍처의 중요성을 설명할 예정이다.

부스에서는 3일간 내부 세미나도 상시 운영된다. 'AI로 움직이는 공장: AI 네이티브 팩토리', '제조 AI 문제특화형 모델과 파운데이션 모델', 'AI 네이티브 팩토리전환을 위한 데이터 수집·분석 플랫폼: 싸이클론, 'AI 기반 산업자산 통합관리 플랫폼: pdx' 등을 주제로 20분 단위 세션이 반복 진행되며, 세션 이후 현장 데모 및 기술 상담이 연계된다.

윤일상 원프레딕트 마케팅 팀장은 "AI가 움직이는 공장은 제조 운영의 일부를 개선하는 것이 아니라, 운영 구조 자체를 AI 중심으로 재설계하는 것"이라며 "이번 AW2026을 통해 데이터 기반 운영체계와 통합 실행 플랫폼을 연결하는 구체적인 전환 모델을 제시하겠다"고 말했다.

한편 원프레딕트는 이번 전시에서 AI 네이티브 팩토리와 함께 가디원 터보, 가디원 서브스테이션 등 설비 진단 솔루션도 함께 선보이며, 설비 단위 진단에서 공장 단위 통합 운영으로 확장되는 산업 AI 아키텍처를 종합적으로 제시할 계획이다.