엑스와이지, 독파모 모티프 컨소시엄 합류

엑스와이지는 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 개발 국책과제 컨소시엄에 핵심 참여기관으로 선정됐다고 26일 밝혔다.

독파모 프로젝트는 외산 기술 의존도를 낮추고 독자 AI 파운데이션 모델을 확보하기 위한 국가 사업이다. 초대형 언어모델(LLM) 개발을 시작으로 향후 멀티모달 모델과 행동형 AI까지 단계적으로 확장하는 구조다.

xyz_로고(누끼)

엑스와이지는 모티프테크놀로지스 컨소시엄에 참여해 시각·언어·행동(VLA) 기반 로보틱스 적용을 담당한다. 전국에서 운영 중인 자사 로봇을 통해 축적한 실환경 데이터를 모델 학습에 제공하고, 사람-로봇 상호작용 멀티모달 데이터 및 자체 개발한 '글러브엑스'를 활용한 정밀 조작 데이터를 수집·가공할 계획이다.

또 개발된 파운데이션 모델을 협동 서비스 로봇과 세미 휴머노이드 로봇 'DEUX'에 적용해 실제 물리 환경에서의 동작을 검증하는 현장 실증 역할도 수행한다.

정부는 향후 단계별 평가를 통해 모델 성능을 점검하고, 경쟁 방식으로 최종 지원 대상을 선별할 예정이다.