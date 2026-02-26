고위드-네이버페이, 법인카드 간편결제·페이백 제공

고위드(대표 김항기)가 네이버페이(이하 Npay)와 제휴해 고위드 비씨카드 결제를 Npay로 진행할 수 있도록 지원한다고 26일 밝혔다.

이를 기념해 회사는 3월 1일부터 31일까지 무기명 고위드 비씨카드를 Npay에 연동해 결제한 고객에게 결제금액의 0.05% 페이백을 제공한다.

최근 기업 지출은 온라인 결제와 정기결제 비중이 높아지며, 결제 단계에서 선택 가능한 수단이 실무 효율에 영향을 주는 경우가 많다. 결제 수단이 제한되면 결제 처리 과정이 번거로워지고, 반복 결제가 많은 기업일수록 담당자의 운영 부담이 누적될 수 있다.

고위드-네이버페이제휴

고위드는 이번 제휴를 통해고위드의 ‘페이바이카드’ 결제 흐름에서 Npay 간편결제 선택지를 제공함으로써, 기업 고객이 온라인·정기결제 등 주요 지출 상황에서 보다 유연하게 결제 수단을 선택할 수 있도록 지원한다는 설명이다. 또 고위드는 거래처의 결제 환경에 따라 필요한 경우 PG 결제 지원을 돕는 등, 기업 고객의 결제 편의성을 높이는 방향으로 지원 범위를 넓혀가고 있다.

행사 참여 방법은 간단하다. 고객은 Npay에 무기명 고위드 비씨카드를 등록한 뒤, Npay로 결제를 진행하면 된다. 행사 기간 내 Npay 결제 완료 건에 대해 결제금액의 0.05%가 페이백으로 제공된다. 다만, 페이백 지급 주체, 지급 방식(포인트/캐시 등), 지급 시점과 대상 카드 및 서비스 조건은 프로모션 정책에 따라 달라질 수 있으며, 상세 내용은 프로모션 안내 페이지 및 별도 공지에 따른다.

김항기 고위드 대표는 “기업 고객의 결제 프로세스는 재무 운영 효율과 직결되는 만큼, 결제 선택지 확대는 현장에서 체감하는 편의로 이어진다”며 “이번 Npay 제휴를 통해 고위드카드 이용 경험을 더 간편하게 만들고, 앞으로도 고객의 결제 업무를 필요한 시점에 더 원활하게 지원하겠다”고 말했다.