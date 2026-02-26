스마트나우는 크로스플랫폼 MMORPG '조선협객전 클래식'이 정식 출시 이후 구글 플레이스토어 인기 게임 순위 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.

지난 23일 진행된 사전 다운로드 및 캐릭터 생성 오픈 당시 준비된 15개 서버가 모두 혼잡 및 포화 상태를 기록해 흥행 기대감을 높였다. 아울러 정식 출시 이후에도 전 서버에서 접속 대기열이 발생한 바 있다. 이에 출시 당일 신규 서버 '경주'를 긴급 추가하기도 했다.

조선협객전 클래식은 유료 뽑기 중심의 수익 모델(BM)을 배제하고, 사냥과 파밍 중심의 성장 구조를 전면에 내세운 점이 특징이다.

스마트나우 '조선협객전 클래식', 구글 플레이 인기 순위 1위 달성

여기에 실력과 전략이 전투의 승패를 좌우하는 시스템을 적용했다. 이를 통해 과금 부담 없이도 캐릭터를 성장시킬 수 있는 구조를 갖췄다.

특히 둔갑술, 신수, 마패 등 핵심 콘텐츠를 필드 플레이에서 획득할 수 있도록 설계돼 플레이 시간과 노력에 따른 보상이 제공되는 선순환 구조를 완성시켰다.

또 장비 감정 시스템을 통해 같은 장비라도 서로 다른 가치와 효율을 지니는 등 파밍의 재미를 강화한 점도 인기에 한 몫 한 것으로 분석된다.

관련기사

스마트나우 관계자는 "정식 출시 이후 많은 관심과 성원을 보내주신 이용자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "안정적인 서비스 운영과 함께 이용자 의견을 적극 반영해 오래 사랑받는 클래식 MMORPG로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

조선협객전 클래식은 모바일과 PC를 아우르는 크로스플랫폼 환경을 지원한다. 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어, PC 및 스팀 등 다양한 플랫폼에서 서비스 중이다.