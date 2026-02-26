인구보건복지협회장에 김경선 전 여가부 차관 선출

김경선 인구보건복지협회 제16대 회장

인구보건복지협회 제16대 회장으로 김경선 전 여성가족부 차관이 선출됐다. 임기는 3년이다.

김경선 신임 회장은 서울대 영어영문학과 졸업 후 서울대 정책학 석사, 미국 인디애나대 로스쿨 석사, 서울대 법학 박사 학위를 받았다. 행정고시 35회로 공직에 입문하여, 고용노동부에서 30년간 근무하면서 여성 최초로 기획조정실장을 거쳤으며 여성가족부 차관을 역임했다.

김 회장은 공직 재직시 배우자출산휴가제, 육아기근로시간단축제, 가족간호휴직제를 최초로 도입하는 등 현행 일가정양립제도의 토대를 쌓았으며, 여성가족부 차관 재직시 아이돌보미 제도 개선, 한부모가족 지원 확대 등 출산, 육아 지원 정책 확산에 기여하는 등 인구 분야 전문가로 활동해 왔다.

김 회장은 “우리 사회가 초저출생사회에 접어들고 합계출산율이 1명 이하로 낮아졌으나 최근 다소 반등하는 모습을 보인다”라며 “이러한 중요한 시점에 오랜 역사를 가진 인구보건복지협회장을 맡게 되어 큰 책임감을 느낀다”라고 밝혔다.

이어 “AI로 인한 산업사회의 대변혁은 우리 인구문제에도 많은 영향을 미치고 있어 이에 전략적으로 대응해 결혼과 출산, 육아가 행복한 선택이 되는 사회를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”라고 전했다.