'아울DB' 앞세운 티맥스티베로, 클라우드 네이티브 기반 운영 해법 제시

티맥스티베로가 클라우드 네이티브 전환 흐름에 맞춰 데이터베이스(DB) 운영 전략 고도화에 나선다. 자체 데이터베이스 관리시스템(DBMS) 엔진 '티베로'를 기반으로 한 클라우드 네이티브 DB 플랫폼 '아울DB(OwlDB)'를 앞세워 자동화·표준화된 관리형 DBMS 체계를 확산하고 복잡해진 기업 DB 운영 환경에 대한 해법을 제시한다는 목표다.

티맥스티베로는 다음 달 5일과 12일 두 차례에 걸쳐 '아울DB로 완성하는 클라우드 네이티브 DB 운영 전략'을 주제로 웨비나를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 웨비나는 클라우드 네이티브 전환이 본격화되는 시점에서 기업이 직면하는 DB 운영 복잡성을 해소하고 관리형 DBMS 기반의 효율적인 운영 체계를 어떻게 수립할 것인지에 대한 실질적인 방향성을 제시하기 위해 기획됐다.

아울DB는 티맥스티베로 DBMS 엔진 티베로 DB를 기반으로 개발된 클라우드 네이티브 DB 플랫폼이다. 온프레미스 환경에서 수작업으로 진행되던 DB 구축·배포·운영 과정을 자동화했으며 웹 UI 기반으로 DB 생성부터 모니터링까지 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 운영 편의성과 표준화 수준을 동시에 높였다는 설명이다. 최근에는 대학을 중심으로 교육 및 연구 분야로도 확산되고 있다.

웨비나는 실무자 관점의 교육 세션으로 구성된다. 주요 내용은 ▲클라우드 네이티브 전환 시 DB 운영 전략 수립의 필요성 ▲관리형 DBMS의 개념과 도입 효과 ▲아울DB 기반 운영 자동화 방안 ▲클라우드 환경에서의 재해복구(DR) 전략 등이다. 특히 아울DB를 활용한 단계별 운영 체계를 실제 적용 사례 중심으로 소개해 이론을 넘어선 실질적인 인사이트를 제공할 예정이다.

티맥스티베로는 이번 웨비나에서 아울DB의 DR 활용 전략을 중점적으로 다룰 계획이다. 클라우드 환경 특성을 반영한 이중화 구성과 장애 발생 시 서비스 연속성 확보 방안을 구체적으로 설명하고 온프레미스를 주센터로 유지하면서 DR 센터를 클라우드로 구성하는 하이브리드 구조를 통해 인프라 투자 비용을 최적화하는 방안도 제시할 예정이다. 제한된 예산과 인력으로 안정적인 DB 운영 체계를 구축해야 하는 조직에 현실적인 대안을 공유한다는 목적이다.

아울DB는 최근 1.2 버전으로 업데이트되며 클라우드 환경에서의 액티브-액티브 기반 고가용성 구조를 강화했다. 동일 리전 내 특정 가용 영역에 장애가 발생하더라도 서비스 연속성을 유지할 수 있도록 엔터프라이즈급 고가용성 운영 체계를 지원한다. 올 상반기 내에는 포스트그레SQL 기반 오픈소스 플랫폼 '오픈에스큐엘(OpenSQL)'도 지원할 예정이다.

이번 웨비나 참석자에게는 아울DB 무료 라이선스가 제공된다.

구성모 티맥스티베로 컨설턴트는 "아울DB를 통해 그동안 어렵게 인식되던 DBMS를 보다 손쉽고 편리하게 운영할 수 있다는 점을 전달하고자 한다"며 "특히 클라우드 전환을 추진 중인 기업과 제한된 인력으로 DB를 운영하는 조직이 누구나 효율적으로 DB 운영을 수행할 수 있는 영역으로 인식하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.