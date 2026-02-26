고성수 성원엔지니어링 대표, GIST 기술경영아카데미 총동문회장 취임

고성수 광주과학기술원 기술경영아카데미(GTMBA) 총동문회장(성원엔지니어링 대표)이 지난 24일 취임식 및 발전기금 기탁식을 개최했다.

고 회장은 단열 지난 1995년 성원엔지니어링 창립 후 금속구조물, 창호, 온실공사업, 토목공사업 및 상하수도 설비공사업 분야 전문경영인으로 성원엔지니어링을 이끌고 있다.

지난 1995년 설립된 성원엔지니어링은 국내 창호 업계 최초로 단열미서기창이 고베 지진파 및 인공지진파를 적용한 내진성능 시험을 통과했다.

고성수 GIST 기술경영아카데미 총동문회징(가운데)이 24일취임식에 이어 1억원 상당 창호를 기탁한 뒤 기념촬영했다.(사진=GIST)

고 회장 경영 철학은 '사람과 자연이 조화를 이루는 세상을 먼저 생각한다'로, 그동안 살아온 신념이 이 문장에 모두 녹아 있다.

기업 비전은 ‘아름다운 생활 환경을 창조하는 기업’이다. 2022년 은탑산업훈장 표창, 2021년 부총리 겸 기획재정부장관 표창, 2022년 전라남도지사 표창, 2023년 조달청장 표창 등을 받았다.

GTMBA 제10기 동문인 고 회장은 취임식에 이어 발전기금으로 1억원 상당의 성원엔지니어링 금속제 창호 제품을 기탁했다.