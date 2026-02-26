무역안보 정책 자문 네트워크 ‘산업무역안보포럼’ 출범

K-산업·공급망 주권강화 위한 무역안보전략 나침반 역할 기대

디지털경제입력 :2026/02/26 13:59

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

산업통상부는 26일 서울 명동 은행회관 뱅커스클럽에서 무역안보 이슈를 선제적으로 대응하고 안보정책 자문을 위한 민관 네트워크인 ‘산업무역안보포럼’을 발족했다.

산업무역안보포럼은 학계·연구계·산업계·법조계 전문가 40여 명이 참여해 ▲정책총괄 ▲허가제도 ▲기술통제 ▲법 집행 등 4개 분과로 구성됐다.

앞으로 한국형 무역안보 전략, 기업부담 완화를 위한 수출 허가제도 개선 등 시의성 있는 과제를 심층 논의하고, 포럼에서 도출된 정책 제언은 검토를 거쳐 무역안보전략 수립과 법령 개정안에 반영할 예정이다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 26일 서울 은행회관에서 열린 '산업무역안보포럼' 출범식에서 참석자들과 파이팅을 외치고 있다.

또 포럼을 정례화해 전문가 간 교류를 확대하고 정책 자문체계로 지속해서 활용해 나갈 계획이다.

양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “우리 산업과 공급망 경쟁력을 강화하기 위해 무역안보 대응이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라면서 “산업무역안보포럼이 안정적 공급망 확보와 국제공조, 첨단기술 보호, 기업부담 완화라는 기본 원칙 하에 심도 있는 논의를 통해 산업 방파제 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
산업무역안보포럼 공급망 무역안보 양기욱 수출 정책자문 산업통상부 수출허가제도 산업자원안보실

