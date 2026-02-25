잡코리아, HR 초보 리더 모아 고민·경험 나눈다

잡코리아(대표 윤현준)가 HR 리더들의 고민과 경험을 공유하는 네트워킹 프로그램 ‘흐레카 데이’를 3월19일 진행한다.

흐레카 데이는 리더 경력 5년 이하의 '초보 리더'를 대상으로 무료로 진행된다. 먼저 각 참여자들이 ▲조직관리 ▲리더십 ▲멘탈관리 등 실무에서 어려웠던 사례를 공유할 수 있도록 조별 스터디 세션을 구성했다. 'HR 팀장들의 오답노트'라는 주제 속에 실제 업무 현장에서 마주한 문제와 해결 경험을 공유하며 실질적인 인사이트를 교류할 수 있도록 지원한다.

흐레카 데이

인재경영 웹진 'HR블레틴' 양민경 대표를 초청해 '초보 팀장이 흔히 하는 실수'를 주제로 연사 특강도 이어진다. 양 대표는 경력이 적은 리더가 가져야 할 마인드와 조직관리에 대한 다양한 사례를 통해 개인과 조직의 성장을 함께 이끌 수 있는 노하우를 참여자들에게 전달할 예정이다.

이번 행사는 다음달 19일 오후 7시부터 서울 서초구 잡코리아 본사 라운지에서 열리며 약 50명의 HR 분야 리더들을 모집한다. 경력 5년 이하의 '초보 리더'라면 잡코리아 공지사항 게시글을 통해 누구나 지원할 수 있다. 신청은 다음달 11일 마감되며 선정 인원은 개별 안내된다.

잡코리아 관계자는 "AI 기술의 발전으로 HR 업계는 빠르게 변화하고 있고, 리더급 실무자들이 서로의 경험과 고민을 나눌 수 있는 커뮤니티에 대한 필요성도 크게 늘어나고 있다"며 "이번 네트워킹 프로그램을 시작으로 HR 리더들의 성장을 돕고 실무 인사이트를 공유할 수 있는 온·오프라인 커뮤니티를 더욱 확대하겠다"고 말했다.