평생 쓸 돈 생긴다면?...직장인 10명 중 6명 "일 계속할 것”

“평생 쓸 돈이 생겨도 나는 내일 출근하겠다.”

직장인의 꿈은 ‘파이어족’이라는 낡은 공식이 깨졌다. 대한민국 직장인 10명 중 6명은 경제적 자유를 원하지만, 은퇴 대신 ‘자신만의 업’을 지속하겠다고 답했다.

리멤버앤컴퍼니(각자대표 최재호·송기홍)는 자사 ‘리멤버 리서치’를 통해 직장인 1022명을 대상으로 진행한 ‘직장인 성공 인식 조사’ 결과를 25일 발표했다.

이번 조사에서 눈길을 끄는 대목은 직장인들이 생각하는 ‘돈’과 ‘일’의 관계다. ‘성공이란 무엇인가’라는 질문에 응답자의 절반 가까운 46.8%가 ‘경제적 자유(압도적 부의 축적)’를 1순위로 꼽았다.

리멤버, 직장인 10명 중 6명 “평생 쓸 돈 생겨도 일 계속할 것”…돈보다 중요한 ‘업’의 가치

하지만 ‘평생 쓸 돈이 생긴다면 어떻게 하겠느냐’(복수응답)는 질문에는 의외의 결과가 나왔다. 당장 일을 그만두고 ‘완전한 은퇴’를 선택하겠다는 응답은 35.7%에 그쳤다. 반면, 이를 선택하지 않은 나머지 64.3%(직장인 10명 중 6명)는 경제적 자유를 얻더라도 ▲현업 지속(39.0%) ▲창업 등 새로운 도전(24.3%) ▲사회적 기여(26.7%) 등 어떤 형태로든 자신의 일을 이어나가겠다는 의지를 보였다.

이는 직장인들에게 커리어를 지속해 나가는 것이 단순한 생계를 넘어, 자아를 실현하고 삶의 의미를 찾을 수 있는 수단임을 나타낸다. 실제로 ‘현재 직장 생활에서 느끼고 있는 결핍’을 묻는 질문에서도 이 같은 경향은 뚜렷했다. 연봉 등 ▲보상(33.1%)에 대한 불만이 가장 높았지만 ▲성장(20.5%) ▲일의 의미(16.6%) ▲기회(15.4%) 등 일의 본질적 가치에 대한 갈증의 합(52.5%)이 금전적 보상보다 훨씬 높게 나타났다.

즉, 경제적 자유를 얻는다 하더라도 결국 직장인들은 ‘성장하는 나’를 증명할 수 있는 무대로서의 일터를 갈망하는 셈이다.

직장인들이 그리는 ‘성공의 방정식’도 달라졌다. 과거에는 임원 승진 등 조직 내 높은 ‘직위’에 오르는 것이 유일한 정답으로 여겨졌다. 하지만 요즘 직장인들은 조직의 타이틀보다, ‘대체 불가능한 전문가’가 돼 자신만의 독보적 경쟁력을 갖추기를 원했다.

‘도달하고 싶은 커리어 하이(최전성기)’의 모습을 묻는 질문에 임원이나 경영진이 되는 ‘비즈니스 리더’를 꼽는 비율은 20.4%에 그쳤다. 반면 ▲내가 좋아하는 일을 직업으로 삼는 ‘덕업일치(24.0%)’ ▲압도적 실력을 갖추고 인정받는 ‘독보적 권위자(23.9%)’ ▲실력으로 자율성을 획득한 ‘인디펜던트 워커(19.1%)’ 등 자신 만의 전문성을 확보하고 싶다는 응답의 합이 67%를 넘겼다.

관련기사

이런 인식은 직장 생활에서 얻고 싶은 기회를 묻는 답변에서도 뚜렷하게 나타났다. 직장인들은 ‘직무 전문성 심화(37.8%)’를 1순위로 꼽았다. 승진 등 리더십 발휘(17.7%)’를 원한다는 응답보다 개인의 경쟁력을 키우는 데 더 높은 우선순위를 뒀다.

리멤버 관계자는 “이번 조사를 통해 요즘 직장인들에게 일은 경제적 수단을 넘어 스스로의 정체성을 확인하고 삶의 밀도를 높이는 ‘성장의 무대’임을 확인할 수 있었다”면서 “앞으로도 리멤버는 대한민국 직장인들이 자신만의 ‘업’을 만들어 나가는 갈림길에서 든든한 ‘커리어 성공 파트너’가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.