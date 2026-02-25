우리銀, 생성형 AI ‘심층 리서치’ 자체 개발

우리은행은 은행 내부 데이터를 활용해 보고서를 자동 생성하는 ‘심층 리서치(Deep Research)’ 개발해, 업무에 도입했다고 25일 밝혔다.
심층 리서치는 직원의 산업·기업 분석 요청에 따라 내부 금융 데이터를 수집·연계·분석해 단시간 내 전문가 수준의 보고서 초안을 제시하는 보고서 작성 지원 시스템이다.
단순 정보 나열에 그치던 기존 인공지능(AI)과 달리, 내부 핵심 데이터를 유기적으로 연결해 분석 결과를 도출해준다.
관련기사
- 한화자산운용, 반도체·AI 등 미래 주도 테마 펀드 모집2026.02.25
- 어니스트AI, 전 직군 채용2026.02.25
- 5000 돌파 코스피, 한 달 만에 '6000피' 시대 열었다2026.02.25
- 메타, 스테이블코인 결제 구축 나서…저커버그 코인사업 재도전2026.02.25
우리은행은 향후 심층 리서치를 고도화해 여신심사·자산관리·내부통제 등 은행 핵심 업무 전반으로 AI 활용 범위를 넓힐 계획이다.
옥일진 우리은행 AX혁신그룹 부행장은 “앞으로도 직원들이 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 실무 밀착형 AI 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.