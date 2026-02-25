ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 방송미디어통신위원회
인사
입력 :2026/02/25 10:00
박수형 기자
기자의 다른기사 보기
◇ 과장급 전출
▲ 외교부(전출) 박생
▲ 과학기술정보통신부(전출) 어정욱
◇ 과장급 전입
▲ 디지털방송미디어정책과장(전입) 함형철
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방송미디어통신위원회
