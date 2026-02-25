[인사] 방송미디어통신위원회

인사입력 :2026/02/25 10:00

◇ 과장급 전출

▲ 외교부(전출) 박생

▲ 과학기술정보통신부(전출) 어정욱

◇ 과장급 전입

▲ 디지털방송미디어정책과장(전입) 함형철

방송미디어통신위원회

