오티스 코리아, 평촌자이 퍼스니티 엘리베이터 82대 수주

오티스 엘리베이터 코리아는 경기도 평촌 대단지 아파트 'GS 자이 퍼스니티'에 오티스 엘리베이터 '젠쓰리' 82대를 신규 설치한다고 25일 밝혔다.

오티스 월드와이드는 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조, 설치, 서비스 및 교체 공사 분야 세계적인 선도기업이다.

GS 자이 퍼스니티 (사진=오티스코리아)

GS건설이 시공할 GS 자이 퍼스니티는 해당 지역 랜드마크가 될 프리미엄 주거 시설이다. 지하 3층에서 지상 33층 규모에 수천가구가 들어서는 대단지 아파트다.

오티스 코리아는 해당 아파트에 총 82대의 젠쓰리 MRL 엘리베이터를 공급할 예정이다. 젠쓰리 MRL은 별도 기계실이 필요 없어, 건물 내 요구되는 공간을 줄일 수 있다.

최제원 오티스 코리아 신규영업설치 사업부 전무는 "오티스 첨단 기술과 혁신적인 디자인 제품을 GS자이 퍼스니티에 제공하게 됐다"라며 "입주민과 방문객에게 보다 현대적이고 효율적인 경험을 선사하게 될 것"이라고 말했다.