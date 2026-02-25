롯데마트, 3월 ‘통큰데이’ 진행…삼겹살이 990원

주요 신선 먹거리 특가…가공식품·생필품 1+1 및 반값 할인

롯데마트는 오는 26일부터 다음 달 2일까지 3월 '통큰데이'를 진행한다고 25일 밝혔다.

통큰데이는 신선·가공 먹거리와 생활 필수품 등 전 카테고리에 걸쳐 최저가 수준의 혜택을 제공하는 롯데마트 할인 행사다.

먼저 3월 3일 ‘삼삼데이’를 앞두고 삼겹살과 주요 신선 먹거리를 할인한다. 오는 26~27일 ‘수입산 끝돼 삼겹살(100g)’을 행사카드 결제 시 990원에, 28일부터 3월 3일까지 ‘국내산 삼겹살(100g)’을 행사카드 결제 시 1390원에 판매한다. ‘만능대패 오겹살(700g·냉동·수입산)’과 ‘만능대패 삼겹살(800g·냉동·수입산)’은 각 8990원, 9990원에 내놓는다. 고기와 곁들여 먹기 좋은 ‘새송이버섯’과 ‘청도 미나리’, 쌈장 전 품목을 대상으로 할인 및 1+1을 진행한다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 3월 통큰데이 행사 상품을 홍보하는 직원들의 모습. (제공=롯데마트·슈퍼)

축산·수산·채소 상품도 특가에 판매한다. ‘냉동 LA갈비(100g)’와 ‘수입 냉장 찜갈비(100g)’는 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인한다. ‘완도 활전복(10마리)’은 행사카드 결제 시 1만 3800원에 판매하며, 겨울철 먹거리인 ‘방어회(250g 내외)’는 엘포인트 회원 대상으로 30% 할인 판매한다. ‘상생 무(개)’ 1290원, ‘상생 양배추(통)’ 1990원, ‘대파(봉)’를 2490원에 선보인다.

과일도 할인 혜택을 강화했다. ▲성주 상생참외(봉) ▲통큰딸기 ▲AI 선별 고당도 제주 한라봉 ▲미국산 고당도 오렌지 ▲한가득 밀양 얼음골 상생사과 등도 할인한다.

가공 식품과 생필품 할인 행사도 진행한다. 비스킷·파이·스낵 57종에 대해 엘포인트 회원 대상으로 행사카드 결제 시 3개 9900원에 판매한다. 상온 국물요리 전 품목과 액체 세탁세제 75종‘은 1+1 혜택을 제공한다.

이외에도 롯데마트는 통큰데이 기간(2월 26일~3월 2일) 오프라인 매장에서 7만원 이상 구매한 고객을 대상으로 최대 10% 할인 쿠폰팩을 증정한다.

심영준 롯데마트·슈퍼 판촉마케팅팀장은 “3월 연휴와 삼삼데이를 앞두고 외식 수요와 집밥 수요를 모두 고려해 신선 먹거리와 생필품을 중심으로 통 큰 할인 행사를 준비했다”며 “앞으로도 초특가 행사를 통해 고객 장바구니 부담 완화에 기여하겠다”고 말했다.

