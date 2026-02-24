ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/02/24 19:42
주문정 기자
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲수도권정책과장 정선우 ▲항행위성정책과장 오송천 ▲도심항공교통정책과장 김기훈
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
국토교통부
ZDNet Power Center