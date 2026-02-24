[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲수도권정책과장 정선우 ▲항행위성정책과장 오송천 ▲도심항공교통정책과장 김기훈

