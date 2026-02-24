[카드뉴스] 6조원 배당 믿어도 될까요





































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

올해 상장사들이 주주들에게 지급한 배당금이 무려 48조 원에 달했어요. 작년보다 15% 넘게 늘어난 수치인데요, 겉으로 보면 정말 반가운 소식 같죠? 하지만 여기엔 함정이 숨어 있어요. 모든 배당이 '진짜 실력'으로 나온 건 아니거든요. 어떤 회사는 정말 사업을 잘해서 돈을 많이 벌어 나눠주지만, 어떤 곳은 세금을 아끼려고 억지로 배당을 늘린 경우도 있어요. 그렇다면 우리는 어떻게 '진짜 배당주'를 찾을 수 있을까요?

핵심은 배당 수익률이 아니라 배당의 원천을 보는 거예요. 회사가 영업 활동으로 꾸준히 돈을 벌고 있는지, 빚은 적고 현금은 충분한지, 미래 투자 여력이 있는지를 꼼꼼히 따져봐야 해요. 특히 '잉여현금흐름'이란 지표를 확인해보세요. 이건 빚 갚고, 설비 투자하고 나서도 남는 진짜 여유 자금을 뜻하는데요, 이 숫자가 튼튼해야 앞으로도 배당을 꾸준히 받을 수 있어요.

단순히 배당 퍼센트만 보고 투자했다간 나중에 배당이 뚝 끊기거나 주가가 곤두박질칠 수도 있거든요. 숫자는 거짓말하지 않으니까, 지금 내 계좌에 있는 배당주들이 진짜인지 한 번쯤 점검해보는 건 어떨까요? 진짜 배당주만이 여러분의 소중한 자산을 지켜줄 수 있답니다!

▶ 해당 보고서 보기 https://ameet.zdnet.co.kr/uploads/fe0acd26.html

▶ 지디넷코리아가 리바랩스 ‘AMEET’과 공동 제공하는 AI 활용 기사입니다. 더 많은 보고서를 보시려면 'AI의 눈' 서비스로 이동해주세요. (☞ 보고서 서비스 바로가기)