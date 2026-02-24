정보통신진흥협회 신임 회장에 정재헌 SKT 사장

한국정보통신진흥협회(KAIT)는 24일 서울 소공동 롯데호텔에서 제145회 이사회와 제40회 정기총회를 열어 신임 회장에 정재헌 SK텔레콤 CEO를 선임했다.

정 신임 회장은 “AI와 디지털 전환이 가속화되는 시대적 흐름 속에서 협회의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “AI 산업 진흥과 디지털 정책 지원의 중심 기관으로서 협회의 위상을 한층 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

이날 이사회와 총회에서는 AI 디지털 중심의 정책·산업 환경 변화에 대응하기 위한 조직 운영 방향과 중점 추진 과제도 함께 논의됐다.

협회 기능과 역할을 보다 명확히 하고, AI를 포함한 확대된 사업 범위를 반영하기 위해 영문 명칭을 기존의 ‘Korea Association for ICT Promotion’에서 ‘Korea Association for AI & ICT Promotion’으로 변경하는 정관 개정 사항을 의결했다.

이와 함께 2026년도 사업계획을 확정하고, AI 디지털 산업 생태계 활성화를 위한 사업을 체계적으로 강화하며 방송, 미디어, 통신 분야 사업들도 변화하는 환경에 발맞추어 내실 있게 추진해 나가기로 했다.

이밖에 디지털 인재양성, AI 기반 산업 지원, 정책 연구 및 제도 개선 기능 강화를 통해 협회의 공공적 역할을 지속 확대해 나갈 계획이다.