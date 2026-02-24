넷마블 '스톤에이지 키우기', 군단급 덱으로 전략성 극대화 '눈길'

넷마블(대표 김병규)은 신작 모바일 게임 '스톤에이지 키우기'의 출시를 앞두고 대규모 덱 구성 등 게임의 차별적 포인트를 24일 공개했다. '스톤에이지 키우기'는 다음 달 3일 정식 출시된다.

넷마블은 전 세계 2억 명이 즐긴 원작 '스톤에이지' 지식재산권을 방치형 장르로 재해석해 원작의 감성과 핵심 재미인 펫 포획 및 탑승 시스템을 모바일 환경에 맞춰 구현했다.

'스톤에이지 키우기'의 가장 큰 특징은 대규모 덱 구성이다. 이용자는 6명의 조련사와 18마리의 펫을 배치해 총 24기에 달하는 군단급 덱을 꾸리고 전략을 펼칠 수 있다. 대규모 레이드 콘텐츠인 '강림전'에서는 수많은 펫이 동시 출전하는 스케일의 전투를 경험할 수 있다.

넷마블은 다음 달 3일 '스톤에이지 키우기'를 정식 출시한다.

게임 내에는 베르가, 모가로스, 얀기로, 노르노르 등 원작의 친숙한 펫 수십여 종이 한층 귀여운 모습으로 등장한다. 각 펫은 고유한 외형과 속성, 역할군, 스킬을 보유하고 있어 이를 활용한 차별화된 전략 구사가 가능하다.

이용자 친화적인 수집 및 성장 시스템도 도입됐다. 게임 내 퀘스트 보상으로 최고 등급 펫을 획득할 수 있는 포획권을 대량 제공하며, 태생 등급의 제한 없이 원하는 펫을 최상위 등급까지 육성할 수 있다.

넷마블 '스톤에이지 키우기'.

출시일 기준 이벤트 보상으로 모든 펫을 무료로 지급해 출석만으로도 최고 등급 펫을 획득할 수 있도록 설계됐다.

경쟁과 협력 요소가 결합된 다양한 콘텐츠도 마련됐다. 실시간으로 상대의 수확물을 훔치거나 방어하는 '양식장', 서버 최강 자리를 놓고 다투는 '천공의 탑'과 '투기장' 등이 제공된다. 또한 부족원들과 협력해 '메카펫'을 사냥하거나 마을을 발전시키는 등 다채로운 커뮤니티 콘텐츠를 함께 즐길 수 있다.