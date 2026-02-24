카카오엔터, 베리즈에 '라이온즈 팀스토어' 연다

카카오엔터테인먼트는 팬 플랫폼 베리즈에 프로야구 삼성 라이온즈의 다양한 공식 MD를 구매할 수 있는 라이온즈 팀스토어 온라인몰을 연다고 24일 밝혔다. 기본 유니폼에 이어 한정판 기념 굿즈와 시즌 맞춤 상품 등 구단 및 소속 선수의 라이선스를 활용한 폭넓은 라인업을 마련할 예정이다.

▲2025 KBO 시즌 골든글러브 수상자인 최형우(지명타자) ▲르윈 디아즈(1루수) ▲구자욱(외야수) 선수의 한정판 기념 굿즈가 준비돼 있다. 삼성 라이온즈를 대표해 황금장갑을 거머쥔 세 선수의 성과를 기념해 기획한 것으로, 오직 베리즈샵에서만 단독 예약 구매할 수 있다. 굿즈 기획 및 제작 전 과정에 세 선수의 아이디어를 직접 반영해 디자인한 티셔츠, 짐색, 키링 3종으로 구성했다.

이번 기념 굿즈는 ▲블랙과 ▲미드나잇 블루 ▲스카이 블루 등의 색감으로 선수마다의 개성을 살리고 최형우와 구자욱 선수의 유니폼 패치에는 각각 개인 통산 8번째와 4번째를 상징하는 골든글러브의 수상 기록도 함께 새겼다. 황금장갑을 의미하는 키링에는 선수의 등번호를 넣었다.

(사진=카카오엔터테인먼트)

응원 상품과 라이프스타일 굿즈도 다양하게 준비했다. 레플리카 유니폼 등 의류와 모자, 각종 응원용품을 포함해 카카오프렌즈 인기 캐릭터 리틀라이언과 콜라보한 '2026 어린이회원' 키트까지 만날 수 있을 예정이다. 이후에도 다양한 이색 굿즈들을 기획, 제작해 선보이며 팬들이 2026 KBO 시즌을 즐길 수 있도록 할 계획이다.