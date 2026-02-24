카카오엔터, 베리즈에 '라이온즈 팀스토어' 연다

카카오엔터테인먼트는 팬 플랫폼 베리즈에 프로야구 삼성 라이온즈의 다양한 공식 MD를 구매할 수 있는 라이온즈 팀스토어 온라인몰을 연다고 24일 밝혔다. 기본 유니폼에 이어 한정판 기념 굿즈와 시즌 맞춤 상품 등 구단 및 소속 선수의 라이선스를 활용한 폭넓은 라인업을 마련할 예정이다.
▲2025 KBO 시즌 골든글러브 수상자인 최형우(지명타자) ▲르윈 디아즈(1루수) ▲구자욱(외야수) 선수의 한정판 기념 굿즈가 준비돼 있다. 삼성 라이온즈를 대표해 황금장갑을 거머쥔 세 선수의 성과를 기념해 기획한 것으로, 오직 베리즈샵에서만 단독 예약 구매할 수 있다. 굿즈 기획 및 제작 전 과정에 세 선수의 아이디어를 직접 반영해 디자인한 티셔츠, 짐색, 키링 3종으로 구성했다.
이번 기념 굿즈는 ▲블랙과 ▲미드나잇 블루 ▲스카이 블루 등의 색감으로 선수마다의 개성을 살리고 최형우와 구자욱 선수의 유니폼 패치에는 각각 개인 통산 8번째와 4번째를 상징하는 골든글러브의 수상 기록도 함께 새겼다. 황금장갑을 의미하는 키링에는 선수의 등번호를 넣었다.
응원 상품과 라이프스타일 굿즈도 다양하게 준비했다. 레플리카 유니폼 등 의류와 모자, 각종 응원용품을 포함해 카카오프렌즈 인기 캐릭터 리틀라이언과 콜라보한 '2026 어린이회원' 키트까지 만날 수 있을 예정이다. 이후에도 다양한 이색 굿즈들을 기획, 제작해 선보이며 팬들이 2026 KBO 시즌을 즐길 수 있도록 할 계획이다.
관련기사
- 카카오엔터, 삼성 라이온즈와 MD 사업 협력2026.02.04
- 티빙, ‘2026 KBO 신인 드래프트’ 생중계 한다2025.09.17
- "야구팬 모여라"…세븐일레븐, KBO 카드 플러스 출시2025.09.15
- CGV, ‘2025 KBO 올스타전’ 생중계..."스크린X로 즐기세요"2025.07.04