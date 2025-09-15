"야구팬 모여라"…세븐일레븐, KBO 카드 플러스 출시

편의점 세븐일레븐이 포스트 시즌을 맞아 대원미디어와 손잡고 ‘2025 KBO 오피셜 컬렉션 카드 플러스’를 출시한다고 15일 밝혔다.

세븐일레븐은 앞서 지난 5월 ‘2025 KBO 오피셜 컬렉션 카드’를 출시한 바 있다. 올해 야구 응원문화 붐업에 힘입어 3개월 만에 400만팩 전량이 완판됐다.

오는 18일 출시되는 2025 KBO 오피셜 컬렉션 카드 플러스는 김호령, 송승기 등 새로운 선수 라인업이 포함된 총 115명의 선수 카드를 만나볼 수 있다. 1팩에 3장으로 구성됐으며 카드 종류는 노멀, 홀로, 플러스 패러렐, 올스타, 시그니처 5종으로 운영된다. 2025 KBO 리그 올스타전 기념 특별 카드가 포함됐고 카드 뒷면에는 해당 선수의 올스타전 선정 정보가 기재됐다.

관련기사

세븐일레븐 2025 KBO 오피셜 컬렉션 카드. (제공=코리아세븐)

이번 플러스 카드에는 화려한 색감을 살린 ‘플러스 패러렐’ 버전이 추가됐다. ‘시그니처’ 카드에는 선수 사인이 인쇄된 스페셜 인쇄박 카드 버전과 선수 친필 사인이 들어가 희소성을 지닌 ‘오토그래프’ 버전으로 구성됐다.

김여림 세븐일레븐 생활용품팀 담당MD는 “올해 프로야구 흥행이 이루어지면서 포스트 시즌을 기다려 온 팬들의 열정과 야구카드 출시가 더해져 이번 가을은 그 어느 때보다도 그 열기가 최고조에 달할 것으로 기대된다”고 말했다.