유비소프트 밴티지, '어쌔신 크리드' 이끌 베테랑 3인방 합류

유비소프트 자회사 밴티지 스튜디오가 '어쌔신 크리드' 프랜차이즈를 이끌어갈 신규 리더십 팀을 발표했다고 게임인더스트리비즈는 23일(현지시각) 보도했다. 밴티지 스튜디오는 '어쌔신 크리드', '파 크라이', '레인보우 식스'를 개발하는 텐센트 지원 스튜디오다.

보도에 따르면 어쌔신 크리드 브랜드 총괄로 임명된 마틴 셸링은 프랜차이즈의 전반적인 전략과 장기 비전을 책임진다. 유비소프트 최고 제작 책임자(CPO) 출신인 그는 17년간 몬트리올 스튜디오에서 '블랙 플래그', '오리진' 등 주요 타이틀 제작을 진두지휘해왔다.

콘텐츠 총괄에는 장 게스동이 선임됐다. 그는 과거 17년 동안 해당 IP에 몸담으며 '오리진'과 '블랙 플래그' 등 여러 주력 타이틀의 크리에이티브 디렉터를 역임했다. 향후 프랜차이즈의 핵심 DNA를 유지하면서 전반적인 창의적 방향성을 주도할 예정이다.

유비소프트 CI.

제작 우수성 총괄에 선임된 프랑수아 드 빌리는 '발할라', '오리진', '블랙 플래그' 등의 개발에 참여해 복잡한 과정에서 프로세스를 최적화하는 능력을 인정받은 인물이다. 이번 합류를 통해 브랜드 전반의 제작 관행과 실행력을 크게 끌어올릴 전망이다.

유비소프트 측은 이번에 합류한 3인방이 어쌔신 크리드의 장기 비전과 성장을 주도할 핵심 리더라고 강조했다. 이들은 조만간 기존 경영진과 함께 공식 리더십 팀에 합류해 브랜드의 새로운 장을 본격적으로 이끌게 된다.

이번 인사는 최근 광범위한 해고 및 스튜디오 폐쇄와 맞물려 진행 중인 유비소프트의 전사적 '크리에이티브 하우스' 체제 개편의 일환으로 풀이된다.