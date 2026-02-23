유비소프트 토론토, 구조조정 단행…비용 절감 일환

유비소프트 토론토 스튜디오는 전사적인 비용 절감 조치의 일환으로 40명 규모의 인력을 감축했다고 게임인더스트리비즈가 20일(현지시각) 보도했다.

보도에 따르면 유비소프트 측은 성명을 통해 "이번 결정은 가볍게 내려진 것이 아니며, 영향을 받은 직원들의 재능이나 헌신, 기여도를 반영하는 것은 전혀 아니"라고 밝혔다.

회사는 종합적인 퇴직금 패키지와 경력 배치 지원을 통해 이들의 전환 과정을 돕는 것을 최우선 과제로 삼겠다고 강조했다. 인력 감축에도 불구하고 '스플린터 셀' 리메이크 개발과 '레인보우 식스' 관련 공동 개발 프로젝트는 기존대로 진행될 전망이다.

유비소프트 CI.

이번 감원 소식은 캐나다 매체 모바일시럽이 입수한 사내 이메일을 통해 처음 알려졌다. 해당 이메일에 따르면 유비소프트 토론토는 앞으로도 여러 공동 개발 임무와 서비스 팀의 핵심 기여자 역할을 유지할 것이라고 진단했다.

유비소프트 토론토는 지난달 발표된 전사적 구조조정 프로그램의 타격을 입은 가장 최근 사례다. 유비소프트는 최종 비용 절감 조치로 스톡홀름 및 핼리팩스 스튜디오를 폐쇄하고, '페르시아의 왕자: 시간의 모래' 리메이크와 신규 IP 3종의 개발을 취소했다. 이어 파리 본사에서도 200명 규모의 희망퇴직 프로그램을 가동한 바 있다.