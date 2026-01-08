유비소프트, '핼리팩스스튜디오' 폐쇄…노조 결성 조치 논란

유비소프트가 캐나다 소재 핼리팩스 스튜디오를 폐쇄했다. 현지 노동조합이 결성된 지 불과 몇 주 만에 내려진 결정이며, 이에 대해 노조 측에서는 안타까운 입장을 표했다.

8일(현지시간) IGN 등 외신에 따르면 유비소프트는 핼리팩스 스튜디오 소속 직원 71명 전원에게 해고를 통보하고 스튜디오 운영을 중단한다고 발표했다.

이번 조치는 스튜디오 인력 74%에 해당하는 61명이 북미 유비소프트 산하 지부 중 최초로 노동조합을 결성하고 공식 인증을 받은 지 약 3주 만에 이뤄졌다. 해당 노조는 미국 통신 노동자조합(CWA) 산하 캐나다 게임·미디어 노동조합 소속이다.

'어쌔신 크리드: 리벨리온'. 사진=유비소프트

유비소프트 측은 이번 폐쇄가 노조 결성과 무관하다는 입장을 고수하고 있다. 사측은 성명을 통해 "운영을 간소화하고 효율성을 높이며 비용을 절감하기 위해 2년 동안 진행 중인 전사적 구조조정 일환"이라고 설명했다.

이번 결정은 해당 스튜디오가 개발한 '어쌔신 크리드: 리벨리온' 수익 감소를 원인으로 꼽았다. 게임 서비스도 종료될 예정이다. 아울러 유비소프트는 해고 대상자에게 퇴직금과 경력 전환 등을 지원할 방침이다.

이에 대해 핼리팩스 스튜디오와 CWA 측은 "노조를 결성한 지 얼마 되지 않아 이런 일이 발생하게 돼 매우 안타깝다"며 "조합원 권리 보호를 위해 모든 방법을 강구하고 있다"는 입장을 전했다.