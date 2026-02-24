신세계아이앤씨, 구독형 프라이빗 클라우드 '스파로스 원' 출시…신성장 동력 강화

신세계아이앤씨가 구독형 프라이빗 클라우드 서비스를 출시하며 새로운 성장 동력 강화에 나선다.

신세계아이앤씨는 뉴타닉스와 전략적 협력을 강화하고 뉴타닉스 클라우드 플랫폼 솔루션 기반으로 설계된 AI 레디 엔터프라이즈 구독형 클라우드 서비스 '스파로스 원'을 출시한다고 24일 밝혔다.

이 서비스는 기업이 대규모 초기 투자 없이도 프라이빗 클라우드와 인공지능(AI) 플랫폼을 구축할 수 있도록 유연한 서비스형 클라우드 구독 모델을 제공한다.

신세계아이앤씨가 구독형 프라이빗 클라우드 서비스 '스파로스 원'을 출시한다. (사진=신세계아이앤씨)

신세계아이앤씨에 따르면 스파로스 원은 기존 구축형 인프라 대비 총소유비용(TCO)을 최대 25%까지 절감할 수 있어 AI 기반 서비스 수요 증가에 대응하는 인프라 확장성과 민첩성을 동시에 확보할 수 있다. 솔루션 구성도 기업의 다양한 수요에 맞춰 유연하게 설계됐다. 프라이빗 클라우드 서버 기반 가상화 환경을 구성할 수 있는 엔터프라이즈 전용 인프라 솔루션을 바탕으로 AI 최적화 인프라와 플랫폼 확장, 스토리지와 데이터베이스 솔루션 등의 라인업을 갖췄다.

기업이 자사 IT 환경이나 클라우드 도입 목적에 따라 필요한 특정 기능을 선택해 최적의 인프라를 구축할 수 있도록 지원하며 퍼블릭 클라우드와 연계한 하이브리드 운영도 가능하다.

해당 서비스는 온프레미스 환경에서 전환 중이거나 급속한 데이터 증가로 인해 인프라 확장과 통합 관리가 필요한 기업, 프라이빗 클라우드 이전을 통해 기존 IT 인프라를 현대화하려는 고객을 대상으로 맞춤 설계됐다.

신세계아이앤씨는 뉴타닉스의 공식 지원 파트너(ASP)이자 서비스 프로바이더로서 HD한국조선해양·동원그룹·BNK 금융그룹 등 대규모 클라우드 구축 사업을 진행하며 운영 역량을 확보해왔다.

이번 협력을 기점으로 신세계아이앤씨는 구축형 인프라 중심의 사업 구조를 구독형 서비스로 확장하고 엔터프라이즈 특화 서비스 라인업을 강화해 새로운 성장 동력을 강화한다는 전략이다.

변재근 뉴타닉스 코리아 사장은 "이번 협력은 한국 기업들에게 AI 실험부터 인프라 실현까지의 과정을 단순화하는 AI 스마트 플랫폼을 제공할 것"이라며 "양사는 기업들이 프라이빗 클라우드를 현대화하고 핵심 업무에 적용되는 AI 워크로드를 안전하게 확장하는 데 필요한 기반을 구축할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

정필승 신세계아이앤씨 클라우드비즈 담당은 "뉴타닉스와 협력해 서비스형 프라이빗 클라우드 비즈니스로 사업 구조를 확장하고 인프라를 넘어서는 서비스 라인업을 확대해 기업의 성공적인 AI 전환을 지원하는 풀스택 클라우드 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 밝혔다.