"갤S26 사생활 보호 기능, 울트라에만 탑재"

삼성전자의 차기 플래그십 스마트폰에 사생활 보호 기능을 강화한 프라이버시 디스플레이를 장착할 것으로 예상되고 있다.

이런 가운데 이 기능은 갤럭시S26 울트라 모델에만 탑재될 가능성이 많다고 IT매체 폰아레나가 23일(현지시간) 보도했다.

프라이버시 디스플레이는 별도 보호 필름을 부착하지 않아도 화면 시야각을 제한해 옆 사람에게 화면 내용이 보이지 않도록 하는 기능이다.

프라이버시 디스플레이 기능이 갤럭시S26 울트라에만 한정 제공될 것이라는 전망이 나왔다. (사진=아이스유니버스 엑스@UniverseIce)

유명 IT 팁스터 아이스유니버스는 최근 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “프라이버시 디스플레이 기능은 갤럭시S26 울트라에만 탑재되며, 이전 울트라 모델은 향후 소프트웨어 업데이트를 통해서도 해당 기능을 사용할 수 없다”고 주장했다.

관련기사

그는 이 기능이 소프트웨어가 아닌 하드웨어 기반 기술이라고 설명했다. 갤럭시S26 울트라 디스플레이에는 측면 시야각을 능동적으로 좁히는 광학 시야각 제어층이 통합돼 있어 기능 구현이 가능하다는 것이다. 반면 전작인 갤럭시S25 울트라 패널에는 이러한 시야각 제한 모듈이 포함돼 있지 않아, 단순 소프트웨어 업데이트만으로는 적용이 불가능하다는 게 그의 설명이다.

갤럭시S26 일반 모델과 갤럭시S26 플러스 모델에도 동일 기능이 적용될지 여부는 아직 불확실하다. 일부에서는 두 모델 역시 프라이버시 디스플레이를 지원할 수 있다는 관측이 나오고 있지만, 폰아레나는 울트라 모델을 제외한 다른 모델에 해당 기능이 적용될 가능성은 낮아 보인다고 전했다.