업비트, 보안인재 양성 ‘업사이드 아카데미’ 4기 발대식

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 청년 보안 인재 양성을 위한 ‘업사이드 아카데미’ 4기 발대식을 23일 진행했다고 밝혔다.

업사이드 아카데미는 두나무와 사이버보안 전문기업 티오리가 선보인 웹3 보안 인재 양성 프로그램이다. 양사는 인공지능(AI) 등 급변하는 정보통신 기술 생태계에 발맞춰, 현장에 유연하게 대응할 수 있도록 실무 중심의 커리큘럼을 구성했다.

교육생들은 18주간, 최신 보안 기술을 집중적으로 배우고 구현해 보는 ‘집중 교육 기간’과 사이버보안, 웹3, 블록체인 기술을 융합해 실전 과제를 수행하는 ‘프로젝트 기간’을 거친다.

업비트 보안 인재 양성 ‘업사이드 아카데미’ 4기 발대식 (사진=두나무)

두나무는 이번 4기 과정 출범에 맞춰 서울 역삼동에 전용 교육장인 ‘업 스페이스(UP Space)’를 열었다.

새로운 공간에서 업사이더로 선발된 4기 교육생들에게는 교육과 성장에만 집중할 수 있는 환경이 제공된다. 최신형 맥북과 매월 100만원의 활동비, 팀 프로젝트 진행비가 지원된다. 이와 함께 수료생 선배들과의 네트워킹, 커뮤니티 프로그램에 참여할 수 있다.

정재용 두나무 최고정보보호책임자(CISO)는 “새롭게 마련된 ‘업 스페이스’에서 교육생들이 실전 프로젝트를 통해 성장하고, 생태계에 기여할 수 있는 핵심 인재로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며, “두나무는 앞으로도 급변하는 환경에 즉각 대응할 수 있는 실무형 사이버보안 인재를 지속적으로 키워나갈 것”이라고 말했다.