인아그룹, AW 2026 참가

인아그룹은 3월 4일부터 6일까지 서울 코엑스에서 열리는 'AW 2026(2026 스마트공장·자동화산업전)'에 참가한다고 23일 밝혔다.

AW 2026은 코엑스, 한국산업지능화협회 등 5개 기관이 공동 주최하는 아시아 대표 스마트 제조 전시다. 올해는 '자율성, 지속가능성을 이끄는 동력'를 슬로건으로 500개 사 2천300부스 규모로 열린다.

인아그룹은 '성과로 내일을 이끈다'를 콘셉트로 인아오리엔탈모터, 인아텍앤코포, 인아엠씨티 등 3개 계열사 자동화 솔루션을 선보인다.

인아그룹 AW2026 부스 예상도 (사진=인아그룹)

인아오리엔탈모터는 소형 로봇 'KOVR' 시리즈와 3축 커버형 스카라 로봇, 전동 승강 장치 기반 기판 검사 데모기를 공개한다. 고성능 서보 모터 'KXR 시리즈'를 국내 최초로 선보이며, BLDC 모터, 2축 드라이버, 통신 대응 데모 시스템도 전시한다.

인아텍앤코포는 반도체 웨이퍼 반송 로봇(JEL), 전동 액추에이터, 감속기, AGV 구동 솔루션 등을 소개한다. 자체 개발 자율주행 로봇 '옴니아'와 통합 관제 시스템 'INA ACS'도 전시한다.

인아엠씨티는 두산로보틱스 협동로봇 기반 디팔레타이징 및 웨이퍼 이송 데모기를 비롯해 보쉬렉스로스 컨트롤러, 스마트 프레스 키트(SPK), 방폭 모터 등을 공개한다.

인아그룹 관계자는 "산업 현장의 생산성·품질·안전 향상을 위한 자동화 수요가 확대되고 있다"며 "이번 전시를 통해 그룹의 통합 자동화 역량을 선보일 것"이라고 말했다.