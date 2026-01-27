인아그룹, 로보틱스 랩 데이 진행

인아그룹은 지난 23일 인아오리엔탈모터 서울사무소 로봇 랩에서 '인아 로보틱스 랩 데이' 행사를 진행했다고 27일 밝혔다.

행사는 인아오리엔탈모터, 인아텍앤코포 CORP 사업부, 인아엠씨티가 함께 개최했다. 로봇 세미나와 체험, 맞춤형 컨설팅으로 구성됐다. 약 40명이 참석했다.

23일 인아오리엔탈모터 서울사무소 로봇 랩에서 열린 '인아 로보틱스 랩 데이' 행사 장 전경 (사진=인아그룹)

현장에는 인아그룹 로봇 제품과 모터, 액추에이터, 로봇 컨트롤러 등의 다양한 제품이 전시됐다. 참가자들은 각 사별 로봇에 대한 소개와 함께 로봇이 구동하는 모습을 직접 확인하고 간단한 조작 방법을 체험했다.

현장 맞춤형 컨설팅도 진행됐다. 참가자들은 로봇에 대한 기존 궁금증을 해소하고, 제품을 실제 현장에 적용할 시 발생할 수 있는 다양한 문제에 대한 구체적인 해결책을 얻을 수 있는 컨설팅 프로그램에 높은 관심을 보였다.

인아그룹 관계자는 "고객이 인아그룹의 다양한 로봇 제품과 기술을 현장에서 직접 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 로봇 제품을 보다 가까이에서 소개하는 기회를 꾸준히 마련할 계획"이라고 말했다.

한편 인아그룹은 오는 2월과 3월에는 각각 '세미콘 코리아 2026', 'AW2026' 전시회에 참가해 제품을 소개한다.