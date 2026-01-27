인아그룹, 로보틱스 랩 데이 진행

로봇 체험부터 맞춤형 컨설팅까지 한 번에

디지털경제입력 :2026/01/27 18:30

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

인아그룹은 지난 23일 인아오리엔탈모터 서울사무소 로봇 랩에서 '인아 로보틱스 랩 데이' 행사를 진행했다고 27일 밝혔다.

행사는 인아오리엔탈모터, 인아텍앤코포 CORP 사업부, 인아엠씨티가 함께 개최했다. 로봇 세미나와 체험, 맞춤형 컨설팅으로 구성됐다. 약 40명이 참석했다.

23일 인아오리엔탈모터 서울사무소 로봇 랩에서 열린 '인아 로보틱스 랩 데이' 행사 장 전경 (사진=인아그룹)

현장에는 인아그룹 로봇 제품과 모터, 액추에이터, 로봇 컨트롤러 등의 다양한 제품이 전시됐다. 참가자들은 각 사별 로봇에 대한 소개와 함께 로봇이 구동하는 모습을 직접 확인하고 간단한 조작 방법을 체험했다.

현장 맞춤형 컨설팅도 진행됐다. 참가자들은 로봇에 대한 기존 궁금증을 해소하고, 제품을 실제 현장에 적용할 시 발생할 수 있는 다양한 문제에 대한 구체적인 해결책을 얻을 수 있는 컨설팅 프로그램에 높은 관심을 보였다.

인아그룹 관계자는 "고객이 인아그룹의 다양한 로봇 제품과 기술을 현장에서 직접 확인할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 로봇 제품을 보다 가까이에서 소개하는 기회를 꾸준히 마련할 계획"이라고 말했다.

한편 인아그룹은 오는 2월과 3월에는 각각 '세미콘 코리아 2026', 'AW2026' 전시회에 참가해 제품을 소개한다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인아그룹

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

트럼프 한마디에 車업계 '초비상'...연간 영업익 4조원 증발 위기

'큰손' 애플도 백기...삼성·SK, 아이폰용 LPDDR 가격 인상

타는 목마름으로 우주와 생명, 한살림을 노래하다

딥시크 충격 1년…"K-오픈모델, 독자 개발 철학 서둘러야"

ZDNet Power Center