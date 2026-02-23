보쉬가전, 강남 빌트인 쇼룸 열어

독일 프리미엄 빌트인 가전 브랜드 보쉬는 한국 공식 유통사 하츠와 함께 서울 강남구 논현로에 프리미엄 빌트인 쇼룸을 공식 오픈한다고 23일 밝혔다.

쇼룸은 보쉬 글로벌 브랜드 철학인 '삶을 위한 혁신'를 공간에 반영해, 제품 기술력은 물론 감성적인 디자인과 라이프스타일까지 아우르는 몰입형 브랜드 경험을 제공한다.

보쉬 가전의 한국 공식 유통사인 하츠 관계자에 따르면, 이번 쇼룸은 기능에 충실한 보쉬의 디자인 철학을 한국 고유의 여백의 미와 단아함에 접목해 '화려함 대신 본질에 집중하는 기술, 한국적 미학을 담다'라는 콘셉트로 구상됐다.

서울 강남 논현로에 오픈한 보쉬 프리미엄 빌트인 쇼룸 전경 (사진=보쉬)

실내에는 한지 조명과 격자 패턴 바닥 등 전통적 감성을 반영한 요소들이 적용돼 절제된 독일 디자인과 조화를 이루는 차별화된 공간으로 완성됐다.

학동역 4번 출구에 위치한 보쉬 쇼룸은 실제 주방 구조를 반영해 오븐존, 아일랜드존, 식기세척기존, 인덕션존, 시스템존 등 총 5개 존으로 구성됐다.

식기세척기, 커피머신, 오븐, 인덕션 등 보쉬 주요 빌트인 가전 약 30여 종이 라이프스타일 흐름에 따라 전시됐다. 대부분 제품은 실제 작동 가능한 상태로 운영된다.

쇼룸은 하츠가 운영을 맡아 브랜드 철학과 사용 경험을 전달하는 거점 공간으로 활용할 계획이다. 방문객은 쇼룸에서 제품 기능을 직접 체험하고 전문가 상담을 통해 개인 주방 구조와 사용 방식에 맞는 제품 조합 및 설치 구성을 안내받을 수 있다.

보쉬 관계자는 "이번 쇼룸은 보쉬가 추구하는 기술 혁신과 삶의 철학을 가장 직관적으로 경험할 수 있는 공간"이라며 "하츠와의 긴밀한 협업을 바탕으로 프리미엄 빌트인 가전 시장에서의 입지를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

하츠 관계자는 "보쉬 쇼룸은 프리미엄 빌트인 가전이 제안하는 새로운 주방 라이프스타일을 직접 경험할 수 있도록 설계된 공간"이라며 "하츠는 앞으로도 보쉬와의 협업을 통해 고객 중심의 체험형 공간을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.