하츠, 보쉬와 빌트인 가전 쇼룸 열어

빌트인 가전 전문 기업 하츠는 보쉬와 함께 서울 강남구 학동역 인근에 첫 공식 쇼룸을 열고 개점 행사를 진행했다고 10일 밝혔다.

보쉬는 1886년 독일에서 설립된 글로벌 기술 기업이다. 독일 엔지니어링 기술력과 품질 기준을 바탕으로 프리미엄 가전 시장에서 신뢰를 쌓아왔다.

쇼룸은 국내 소비자 라이프스타일과 주거 환경을 고려한 공간 콘셉트로 기획했다. 대형 한지 조명과 여백을 살린 공간 연출 등 한국적 미학을 현대적으로 해석한 디자인 요소를 적용했다.

보쉬 쇼룸 오픈 기념 테이프 컷팅식 현장. (왼쪽부터) 박재균 하츠 상무, 진용균 하츠 전무, 김성식 하츠 대표이사, 에릭 BSH 어플라이언스 시니어매니저, 김형석 하츠 전무, 한정민 하츠 상무 (사진=하츠)

이를 통해 보쉬 빌트인 가전이 한국 시장에 보다 부드럽게 안착할 수 있는 브랜드 경험 공간으로 운영될 예정이다. 해당 쇼룸은 하츠가 운영을 맡는다. 제품 소개를 넘어 브랜드 철학과 사용 경험을 전달하는 거점 공간으로 활용할 계획이다.

이날 행사는 보쉬 가전 제품의 국내 소비자 접점을 확대하고, 하츠가 보쉬의 국내 파트너로서 구매부터 설치, 사후서비스(AS)까지 전반적인 고객 경험을 책임지는 협력 체계를 소개하는 자리로 마련됐다.

오프닝 행사는 오전 테이프 컷팅식으로 시작됐다. 이날 행사에는 하츠 대표를 비롯한 임원 5인과 BSH 홈 어플라이언스아시아태평양 지역본부 유통 파트너십 시니어 매니저 에릭 등 6명이 참석해 보쉬 쇼룸 오픈의 공식적인 시작을 알렸다.

이어 진행된 미디어데이는 환영사를 시작으로, 보쉬의 한국 시장 진출 방향과 프리미엄 가전 전략, 하츠와 보쉬 간의 파트너십 시너지, 쇼룸 공간 및 주요 제품을 소개하는 세션으로 구성돼 보쉬 가전을 한층 입체적으로 이해할 수 있도록 했다.

오후에는 김희은·윤대현 셰프를 초청해 쿠킹 클래스를 진행했다. 김희은 셰프는 넷플릭스 프로그램 '흑백요리사2'에 백수저 셰프로 출연했다. 이번 클래스에서는 방송에서 화제가 된 마스카포네를 곁들인 전복 요리 등 메뉴를 보쉬 가전을 사용해 선보였다.

클래스에 참여한 인플루언서들은 수업에 앞서 전문 큐레이터의 안내로 쇼룸을 둘러보며, 보쉬 가전의 주요 제품과 공간 콘셉트를 체험했다.

김성식 하츠 대표는 "보쉬 쇼룸은 하츠가 추구해 온 기술 신뢰와 프리미엄 가치가 하나의 공간으로 구현했다"라며 "보쉬와 협업해 국내 소비자에게 보다 정제된 프리미엄 가전 경험을 제안하고 장기적인 파트너십을 바탕으로 시장 내 입지를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

에릭 BSH 홈 어플라이언스 매니저는 "한국은 아시아 시장 내에서도 트렌드를 이끄는 중요한 기준 시장"이라며 "이번 쇼룸은 보쉬가 한국 소비자에게 프리미엄 빌트인 가전을 통해 일상의 가치를 높이는 경험을 제안하는 공간이 될 것"이라고 전했다.