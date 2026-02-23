루닛 "임원 주식 매각 아냐...신주인수권증서 매각 통해 유상증자 참여”

루닛이 23일 공시한 ‘임원·주요주주 특정증권 등 거래계획 보고서’와 관련해 임원의 주식 매각이 아닌 신주인수권증서 매각을 통한 유상증자에 참여할 예정이라고 밝혔다.

회사는 이날 총 9명의 임원 9명이 유상증자에 참여하며, 보유 주식을 매각하려는 것이 아님을 분명히 했다. 회사에 따르면, 백승욱 의장은 루닛 주식 197만6864주(6.75%)를 보유하고 있다. 유상증자로 배정될 신주인수권 53만3753주 가운데 85%(45만3690주)의 신주인수권증서를 장외매도하고, 15% 비율로 유증에 참여할 예정이라는 것이 회사의 설명이다.

또 루닛 주식 76만5844주(2.62%)를 보유한 이정인 이사도 유상증자로 배정될 신주인수권 20만6777주 중 90%(18만6099주)의 신주인수권증서를 장외매도하고, 10% 비율로 유증에 참여할 예정이라고 회사는 밝혔다.

(왼쪽부터) 켄 네스미스 CBO, 서범석 대표. (사진=루닛)

하지만 회사 공시에 기재된 금액과 실제 매각 금액이 차이가 나면서 일각에서는 이번 결정에 대해 의구심을 거두지 못하고 있다. 이에 대해 루닛 측은 공시에 기재된 백 의장의 매각 금액은 약 143억5929만원이고, 이 이사는 약 58억9003만원의 매각 금액은 공시 규정에 따라 예정발행가액 3만1650원을 기준으로 산출한 이론적 금액이라고 해명했다.

실제 매각은 신주인수권증서 가격 기준으로 이뤄지며, 이번 유증 할인율 25%를 감안해 신주인수권증서의 이론 가격은 예정발행가액의 20~30% 수준이라는 것이다. 실제 장외 거래 시에는 시장 충격 최소화를 위해 이론 가격에 추가 할인을 적용할 예정이다. 최종 매각 금액은 공시 기재 금액과 차이가 발생한다는 것이 루닛 측 해명이다.

이와함께 회사는 서범석 대표, 김기환 전무, 켄 네스미스 전무, 팽경현 상무, 유동근 상무, 박승균 상무, 박현성 상무 등 총 9명의 임원 전원이 이번 유증에 참여한다고 밝혔다. 백승욱 의장, 서범석 대표는 15%, 나머지 임원은 10% 비율로 참여한다.

한편, 루닛 주가는 전일대비 500원(1.16%) 하락한 4만2600원에 거래를 마쳤다.