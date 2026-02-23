일동바이오사이언스, 북미 진출 성큼

일동바이오사이언스가 포스트바이오틱스(postbiotics) 원료 2종을 캐나다 보건부(Health Canada) 자연건강제품(NHP)으로 등록했다.

헬스 캐나다 NHP 등록은 소비자가 건강용 제품을 안심하고 섭취할 수 있도록 안전성과 품질을 엄격히 관리 감독하는 제도다. 현지 시장에서 건강기능식품을 유통·판매하려면 반드시 NHP 등록을 통해 품목번호(NPN)를 발급받아야 한다.

사진=일동바이오사이언스

이번에 등록된 원료는 회사가 독자 개발한 ▲비피도박테리움 브레베 IDCC 4401 열처리배양건조물(BBR) ▲락티카제이바실러스 람노서스 IDCC 3201 열처리배양건조물(RHT) 등 포스트바이오틱스 2종이다.

특히 ‘BBR’은 혈중 콜레스테롤 개선 및 심혈관 건강 유지에 도움을 줄 수 있는 원료로 인정받았다. ‘RHT’도 NHP 등록 과정에서 아토피 피부염 증상이 있는 어린이의 피부 건강 및 증상 완화를 위한 보조 요법 원료로서 기능성을 함께 인정받았다.

회사 관계자는 “미국 GRAS 인증에 이어 캐나다 NHP 추가 등록을 통해 미주 시장 진출에 유리한 요건을 갖추게 됐다”라며 “위탁개발생산(CDMO) 및 제조업자개발생산(ODM) 등 해외 시장 개척을 위한 현지 맞춤형 사업을 추진할 계획”이라고 밝혔다.