올해 디스플레이 투자 OLED에 집중…8.7세대 패널 양산 가시화

올해 디스플레이 설비 투자 규모가 전년 대비 32% 증가할 전망이다.

23일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 LCD가 45% 역성장이 예상되지만 OLED가 68%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 분석됐다. BOE B16, CSOT t8, 비전옥스 V5 등 8.7세대 IT OLED 투자에 따른 효과가 주된 영향을 미치고 있다.

분야별 디스플레이 설비투자 비중(자료=카운터포인트리서치)

8.7세대 OLED는 디스플레이 유리원판(원장)의 크기가 2290 x 2620mm인 패널을 뜻한다. 기존 IT용 OLED 패널인 6세대 대비 유리원판의 크기가 2배 가량 크기 때문에 생산효율성이 높다는 장점이 있다.

또한 카운터포인트리서치는 2028~2030년까지의 전체 디스플레이 투자 전망을 확대했다. 2023년부터 2030년까지 전체 투자 규모 중 67%는 OLED, 30%는 LCD, 마이크로 OLED는 2%의 비중을 차지할 것으로 예상된다.

이재호 카운터포인트리서치 연구위원은 "디스플레이 제조사별 8.7세대 OLED 증착 방식이 모두 결정됐다"며 "삼성디스플레이와 BOE는 연내 양산에 돌입할 예정이고, 비전옥스와 CSOT는 올해 4분기부터 설비 도입을 시작할 계획"이라고 밝혔다.

기업별로는 삼성디스플레이와 BOE는 기존 증착 공정에서 활용돼 온 금속마스크(FMM) 기반 방식을, 비전옥스와 LG디스플레이는 마스크를 사용하지 않는 포토 패턴 방식을, CSOT는 RGB 잉크젯 방식을 도입할 계획이다.