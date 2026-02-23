컴투스 '서머너즈 워', 반지의 제왕 협업 통해 주요국 RPG 매출 톱10 재진입.

컴투스는 모바일 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'가 '반지의 제왕' 협업 업데이트 직후 미국, 프랑스, 독일 등 주요 지역 애플 및 구글 앱 마켓 RPG 매출 톱10에 재진입했다고 23일 밝혔다.

이번 매출 상승은 두 IP(지식재산권)의 특징을 정교하게 결합한 콘텐츠가 글로벌 이용자들의 결집을 이끌어낸 동력으로 분석된다. 컴투스는 프로도, 간달프, 아라곤, 레골라스, 골룸 등 소설의 주요 캐릭터 5인방을 게임 내에 추가했다.

이어 골룸의 절대반지를 향한 집착을 패시브 스킬로 반영하고 프로도의 단검 '스팅'과 아라곤의 명검 '안두릴'을 구현하는 등 각 인물의 특징을 고증했다.

이용자들의 반응도 매출 성과를 뒷받침하고 있다. 국내 공식 카페에서는 "캐릭터 고유 능력이 기존 몬스터 풀과 맞물려 새로운 덱 조합의 재미를 준다"는 분석이 나오고 있으며, 글로벌 커뮤니티에서도 "중간계의 분위기를 살린 던전의 미장센과 시스템적 조화가 인상적"이라는 평가가 이어지고 있다.

원작의 여정을 밟아볼 수 있는 이벤트 던전 '그림자의 땅'도 추가됐다. 해당 던전은 '블랙 게이트'를 시작으로 '운명의 산', '바랏두르'로 이어지며 '사우론의 입', '우글록', '앙마르의 마술사왕' 등 적대 세력이 보스로 등장한다. 이와 함께 과거 자사 흥행작인 '슬라이스 잇!'을 기반으로 한 미니 게임 '간달프의 수수께끼'도 선보였다.

컴투스는 다음 달 말까지 협업 이벤트를 진행하며, 참여 이용자에게 '반지의 제왕 소환서'를 비롯한 캐릭터 성장 아이템을 제공할 계획이다.